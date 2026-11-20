Datos Clave Los chilenos: 13 futbolistas chilenos con participación en el Clausura argentino juegan los octavos de final. Los cruces: Hay chilenos en siete de los ocho partidos, que se juegan entre este viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre. Duelos chilenos: Argentinos Juniors vs Independiente e Instituto vs Huracán enfrentan a chilenos de los dos lados.

Los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina tienen acento chileno: 13 jugadores nacionales con participación en el torneo están en nueve de los 16 equipos que siguen en carrera, y hay al menos uno en siete de los ocho cruces. La serie arranca este viernes 20 de noviembre con Vélez Sarsfield, de Diego Valdés y Claudio Baeza, y termina el miércoles 25 con Boca Juniors, de Carlos Palacios y Williams Alarcón.

Revisamos los registros del Clausura de cada uno en ESPN para ver quién llega con números y quién con menos protagonismo. Los horarios están en hora de Chile y fueron cruzados con la guía de futbolenvivochile.com.

Viernes 20, 20:00 horas: Vélez vs Belgrano

Diego Valdés es el chileno con más goles de este grupo en el Clausura: suma tres y una asistencia. En el Apertura no marcó, pero dio cinco pases de gol. A su lado, el volante Claudio Baeza no registra goles ni asistencias en el torneo. El partido se juega en el José Amalfitani.

Sábado 21, 15:00 horas: Defensa y Justicia vs Barracas Central

César Pérez llega como uno de los chilenos más productivos del torneo, con dos goles, tres asistencias y 24 remates en el Clausura. Son cinco participaciones en goles, el registro más alto del grupo y una más que Valdés.

Sábado 21, 17:00 horas: Argentinos Juniors vs Independiente, el primer duelo chileno

En el arco del Bicho estará Brayan Cortés, que en el Clausura suma cinco vallas invictas, 40 atajadas y 13 goles recibidos. Es el arquero al que la sanción de la FIFA a su club acercó a Colo Colo.

Del otro lado estarán Lautaro Millán, autor de dos goles en el Clausura, y Luciano Cabral, que no ha marcado en este torneo tras anotar uno en el Apertura.

Domingo 22, 16:00 horas: Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza

Vicente Pizarro lleva tres asistencias y 18 remates en el Clausura con el Canalla, que juega de local en el Gigante de Arroyito. Ya repasamos el horario y la transmisión de ese partido.

Domingo 22, 19:00 horas: River Plate vs Lanús

Matías Sepúlveda visita el Más Monumental con tres asistencias en el Clausura. Es, junto a Pizarro, el chileno que más pases de gol ha dado en este torneo.

Domingo 22, 22:00 horas: Instituto vs Huracán, el segundo duelo chileno

En Córdoba, Nicolás Guerra busca su primer gol del Clausura con Instituto: tiene 11 remates, pero ninguno terminó en la red. En Huracán están Leonardo Gil, con una asistencia, y Bruno Barticciotto, que marcó el 7 de noviembre en el triunfo 2-0 sobre Argentinos Juniors, su único gol del torneo.

Miércoles 25: Boca Juniors vs Independiente Rivadavia

Boca cierra los octavos cuatro días después de jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Carlos Palacios suma una asistencia en el Clausura y Williams Alarcón no registra goles ni asistencias en el torneo.

El único cruce sin chilenos con participación en el Clausura es Gimnasia La Plata vs Newell’s, el lunes 23 a las 17:00 horas. El arquero Gabriel Arias figura en el plantel rosarino, pero no registra atajadas ni goles recibidos en este torneo.

Al menos dos chilenos ya tienen un pie en cuartos

Nuestra lectura de los números: los dos cruces entre equipos con chilenos aseguran que, pase lo que pase, al menos un nacional seguirá en carrera desde cada uno de esos partidos. La producción ofensiva, en cambio, está concentrada en pocos nombres: Valdés, Pérez, Pizarro y Sepúlveda reúnen 15 de las 20 participaciones en goles que suman los 13 chilenos en el Clausura.

El primero en salir a la cancha será Valdés, este viernes en Liniers. Los ocho ganadores pasarán a los cuartos de final del Clausura.