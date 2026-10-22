Datos Clave Pleno europeo: El Betis de Manuel Pellegrini venció 1-0 al Feyenoord y suma nueve puntos de nueve en la Champions League. Gol de penal: Isco Alarcón anotó desde los doce pasos en el segundo tiempo, en La Cartuja de Sevilla. Sin relajo: El técnico chileno recordó que aún quedan 15 puntos en juego en la fase de liga.

Manuel Pellegrini sigue escribiendo una campaña europea de lujo con el Real Betis. El cuadro verdiblanco derrotó 1-0 al Feyenoord el miércoles 21 de octubre en La Cartuja de Sevilla, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, y mantiene puntaje perfecto en el torneo más importante de clubes de Europa.

Pese al buen momento, el Ingeniero prefirió poner paños fríos. “Quedan 15 puntos por jugarse, queremos tener la seguridad de entrar en los primeros 24”, afirmó el entrenador chileno tras el partido, según recogió El Pespunte.

Isco resolvió un partido cerrado en La Cartuja

De acuerdo con la crónica de La Tercera, el Betis manejó la pelota durante buena parte del encuentro, pero le costó transformar ese dominio en ocasiones claras. En la primera mitad, Troy Parrott e Isco tuvieron una doble ocasión que el arquero Ernst logró contener, mientras que el Feyenoord también estuvo cerca de abrir la cuenta antes del descanso.

La llave apareció en el complemento. El árbitro cobró penal por una mano del defensor Jerry St. Juste tras un intento de remate de Abde Ezzalzouli, e Isco Alarcón lo cambió por gol con categoría. Después, el equipo de Pellegrini se replegó para sostener la ventaja ante un rival que es puntero de la liga neerlandesa y que dirige Giovanni van Bronckhorst.

Con este triunfo, el Betis llegó a nueve puntos tras vencer antes al Lille en Francia y al Porto en Sevilla. Según La Tercera, es uno de los cinco equipos con puntaje ideal junto a PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid, y el DT nacional alcanzó su victoria número 30 en la Liga de Campeones.

Pellegrini: “No es fácil ganar los tres partidos en Champions”

En la conferencia posterior, Pellegrini valoró la actuación de su equipo, sobre todo la primera mitad. “Es muy positivo, no es fácil ganar los tres partidos en Champions. El primer tiempo ha sido muy bueno en intensidad y recuperación de balón, no pudieron pasar del centro del campo”, aseguró el técnico, según El Pespunte.

El chileno también dejó claro que el objetivo no se limita a avanzar de ronda. “Queremos ver hasta dónde podemos llegar y no nos vamos a relajar. Vamos a jugar cada partido intentando ganar”, afirmó.

Consultado por su ingreso al grupo de los entrenadores con más partidos en la historia de la Champions, le restó importancia a lo personal. “Tuve la fortuna de jugar siete u ocho Champions en mi carrera y siempre pasé de la fase de grupos. Ojalá podamos hacerlo con el Betis, pero en la parte personal no es importante para mí”, reconoció.

Qué significa para Pellegrini y el Betis

El triunfo le da al Betis un colchón valioso. Como detalla La Tercera, el cierre de la fase de liga trae los duelos más exigentes del calendario verdiblanco, ante Arsenal y Bayern Múnich, ambos en enero de 2027. Llegar a esa recta final con nueve puntos en el bolsillo deja al equipo bien perfilado para pelear, como mínimo, un lugar en los playoffs.

Para el hincha chileno, el momento de Pellegrini vuelve a poner su nombre en la conversación. El técnico ya había dado pistas sobre su futuro en las últimas semanas, como contamos en esta nota, y su presente europeo refuerza el peso de su trayectoria entre los chilenos en el extranjero.

El Betis volverá a la acción en la Champions en la cuarta fecha de la fase de liga, con el desafío de estirar una racha que hoy lo tiene entre los mejores del continente.

Fuentes: La Tercera, El Pespunte.