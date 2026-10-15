Datos Clave La cruda verdad: Exequiel Palacios, Sasa Lukic, Azor Matusiwa y Florentino Luis relegaron al chileno, quien hoy es la quinta o sexta opción en el mediocampo de Ipswich. ¿Castigo por La Roja?: Watson echó por tierra los rumores en Chile y aseguró a Al Aire Libre que su desaparición del equipo y el episodio de la selección “no tienen absolutamente ninguna relación”. Enero, el mes clave: El periodista advirtió que Marcelino probablemente necesita “una serie de lesiones o suspensiones” para recuperar terreno, abriendo la puerta a lo que pueda pasar en el próximo mercado de pases.

Marcelino Núñez comenzó la temporada de la Premier League desde un lugar que hoy parece muy lejano. Fue titular en las dos primeras fechas con el Ipswich Town, dejó buenas sensaciones en el debut ante el Sunderland y luego deslumbró a toda Inglaterra en la League Cup con dos goles frente al Leicester (incluido un misil desde campo propio).

Pero de un momento a otro, su protagonismo se desplomó. Fue suplente sin ingresar ante Liverpool, Crystal Palace y Everton, para luego quedar completamente borrado de la convocatoria frente a Fulham.

Para entender qué ocurrió realmente y despejar los rumores que llegaron a Chile, Al Aire Libre conversó en exclusiva con Stuart Watson, Chief Football Writer del East Anglian Daily Times e Ipswich Star, periodista que lleva más de una década cubriendo los pasillos del club inglés. Su diagnóstico es lapidario: no hay conflictos ocultos ni sanciones, el chileno simplemente quedó atrapado en una competencia feroz.

¿Por qué Marcelino Núñez no está jugando en Ipswich Town?

En diálogo con Al Aire Libre, Watson explicó que la titularidad inicial de Marcelino fue, en gran parte, producto de las urgencias. El club tenía varias bajas sensibles en el mediocampo, pero la enfermería se vació y los millonarios refuerzos de última hora cambiaron por completo el panorama para el ex Universidad Católica.

“Ipswich llegó a la temporada con pocas alternativas en el mediocampo central. Azor Matusiwa y Jack Taylor todavía se estaban recuperando de cirugías realizadas durante el verano, mientras que el nuevo fichaje Florentino Luis había sufrido una lesión en el gemelo durante la pretemporada. Eso dejó abierta la puerta para que Núñez fuera titular en los dos primeros partidos de Premier League. Impresionó en la victoria 2-1 ante Sunderland en la primera jornada, pero su costoso resbalón en Manchester United derivó en un empate en contra”, dijo.

La estocada final para los minutos del chileno fue el arribo de un campeón del mundo con Argentina, lo que aumentó brutalmente la competencia en su puesto.

“Sus dos goles contra Leicester en la League Cup fueron excelentes, el segundo fue un sensacional globo desde dentro del propio campo de Ipswich. Simplemente ha sido un caso de caer en el orden de consideración desde entonces. Exequiel Palacios, campeón del mundo con Argentina, fue fichado el 27 de agosto y ocupó el lugar de Núñez en el equipo junto al internacional serbio y experimentado mediocampista de Premier League Sasa Lukic”, expresó Watson.

“Núñez fue suplente sin ingresar en los partidos contra Liverpool, Crystal Palace y Everton y luego quedó completamente fuera de la convocatoria para la victoria como local ante Fulham del fin de semana pasado. Eso se debe únicamente a que Matusiwa, quien fue Jugador del Año en la campaña del ascenso desde el Championship de la temporada pasada, volvió a estar disponible tras recuperarse de una cirugía en el muslo”, profundizó el comunicador británico.

Sobre la no citación ante Fulham, Watson fue aún más crudo al revelar la larga fila que hoy tiene Marcelino por delante: “No hay nada más profundo que el hecho de que cuatro mediocampistas —Palacios, Lukic, Matusiwa y Florentino, los dos últimos tras volver a estar disponibles físicamente— están por delante de él en el orden de consideración. Además, el internacional de la República de Irlanda Jack Taylor también está regresando ahora a la competencia”.

“También vale la pena señalar que Núñez jugó la mayor parte de sus minutos en una posición más adelantada, como número 10, durante la temporada del ascenso de Ipswich, pero la estrella paraguaya Julio Enciso ocupa ahora ese puesto en el equipo. Ipswich gastó mucho dinero durante el verano, cerca de 180 millones de libras, para construir un plantel que les dé la mejor oportunidad posible de mantenerse en la Premier League. Núñez no es la estrella del ascenso que ha sido empujada hacia los márgenes”, sentenció.

¿Marcelino Núñez fue castigado en Ipswich por lo ocurrido con La Roja?

Stuart Watson descartó de raíz que el congelamiento del chileno en Ipswich tenga relación con su mediático y anticipado regreso desde la Selección Chilena, rumor que había tomado fuerza en nuestro país.

Consultado expresamente sobre este morbo, respondió de forma tajante: “Yo diría que ambas situaciones no tienen absolutamente ninguna relación. Gary O’Neil ha hablado en términos positivos sobre Núñez. Es una figura muy querida dentro de un plantel que ahora cuenta con muchos jugadores de habla hispana”.

Esto despeja el gran interrogante: no hay indisciplinas, no hay castigos encubiertos por culpa de La Roja y tampoco hay un quiebre en el vestuario. El problema es netamente deportivo.

¿Cuándo podría volver a jugar Marcelino Núñez en la Premier League?

El pronóstico inmediato es sombrío. Según la lectura de Watson, Marcelino hoy depende prácticamente de las “desgracias” ajenas para volver a pisar el césped de la Premier League. Para peor, la eliminación del equipo en la League Cup le quitó la vitrina perfecta para sumar rodaje.

Watson explicó: “La evidencia sugeriría que O’Neil ve a Núñez más como un número 6/8, pero esta es una de las zonas con mayor profundidad del plantel. En realidad, Núñez probablemente necesita una serie de lesiones o suspensiones para volver a entrar. Con Ipswich eliminado de la League Cup, es difícil ver dónde o cuándo llegarán sus próximos minutos. Será interesante ver cuál es la situación cuando llegue enero”.

Esa última frase enciende una nueva alarma. Aunque no se habla abiertamente de una salida, el mercado de pases de enero aparece en el horizonte como un punto de inflexión. Si la ecuación de los 180 millones de libras que gastó el Ipswich no cambia, el volante nacional tendrá que tomar decisiones importantes sobre su futuro.

M. Nuñez · 2026/27 Partidos Todas las competiciones 4 partidos Liga 2 FA Cup 2

Goles marcados Todas las competiciones 2 goles FA Cup 2

Asistencias Todas las competiciones 0 asistencias No hay desglose por competición disponible.

Notas por partido — temporada en curso Notas Sportmonks · escala 4–10 · 7.03 moy. · 4 matches 4 5 6 7 8 9 10 moy. 7.03 Premier League · 2 Carabao Cup · 2

Nota media por competición Todas las competiciones 7.03 4 partidos · 322 min Liga 6.69 2 partidos · 142 min FA Cup 7.37 2 partidos · 180 min

Goles por tiempo 1ª parte 0 2ª parte 2 Copa nacional 0 / 2

Goles por partido Todas las competiciones · liga, copas y Europa · 2 buts · 4 matches 0 1 2 J1 J4

Goles local / visitante Local (5 partidos) 2 Visitante (3 partidos) 0 Copa nacional 2 / 0

Goles de liga Top 6 / Bottom 6 Top 6 0 Bottom 6 0

Expected Goals (xG) xG total · temporada 0.1 xG/90: 0.04 Liga 0.1 FA Cup 0.1

Minutos jugados Minutos 322 Partidos 4 min/partido de media 81 Liga 142 Copa nacional 180

Tiros por partido Tiros/partido 0.8 Total: 3 A puerta/partido 0.5 Total: 2 Precisión 67%

Duelos ganados 32% 10 / 31 duelos