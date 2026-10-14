Datos Clave No habla del futuro: Pellegrini no piensa aún en la renovación con el Betis Ilusión para La Roja: Mientras no asegure su continuidad sigue sonando en La Roja El Ingeniero no ha hablado de Chile: Solo piensa en la temporada con los albiverdes

Manuel Pellegrini es un técnico que siempre ha sido muy apetecido por sus grandes campañas en Sudamérica y en Europa, pero ahora mismo vive una disyuntiva clave en su carrera: seguir en el Betis, donde tiene un proyecto que va al alza y tiene al equipo peleando con los mejores del Viejo Continente, o venir a La Roja a construir un camino que pueda devolver a Chile a la élite del fútbol mundial.

El entrenador fue consultado, tras su victoria épica victoria contra el Porto en la Champions League, si es que tiene intenciones de renovar con los béticos, ya que los hinchas quieren cerrar con premura su permanencia en el club, y ojalá por varias temporadas más.

Pellegrini no piensa todavía ni en renovar con el Betis ni en La Roja

El Ingeniero aseguró que no piensa tan adelante, sino que en su futuro inmediato. “La respuesta en este momento, es que estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado, ya veremos el momento adecuado, si las dos partes se quieren sentar a a conversar. El otro día Manu (Fajardo, gerente deportivo de Betis), dijo que no está dentro de momento sobre la mesa del tema”.

“Estamos preocupados ahora del partido siguiente, de seguir avanzando, y después hay una política del club y se verá si se sigue o no se sigue. Para mí han sido 7 años muy importantes, el club ha tenido un crecimiento fundamental, justamente, jugar en Europa en distintas competiciones, seguir tratando de mejorar en todo sentido y seguiremos en el mismo camino“, añadió.

La posibilidad de Pellegrini en La Roja

Hace algunos meses viene trascendiendo que Manuel Pellegrini es el candidato número uno de la Federación de Fútbol de Chile para llegar a La Roja, gestión que está llevando a cabo el gerente de selecciones Felipe Correa.

De todas formas, el propio Pellegrini ha descartado conversaciones formales, y el clamor en nuestro país es que haya rápido un DT, independiente de la gran oportunidad que significaría tener al Ingeniero tras el final de su contrato en esta temporada con los verdiblancos, pero hay consenso en el medio de que esperar un año más es mucho tiempo.