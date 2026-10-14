Real Betis derrotó por 3-2 a Porto en un partidazo en el Estadio La Cartuja de Sevilla y quedó como uno de los líderes de la Fase Liga de la Champions League, en un nuevo hito que está consiguiendo Manuel Pellegrini en su séptima temporada como DT del elenco verdiblanco.

El triunfo fue emocionante y el partido pasó por todos los estados de ánimo: triunfo parcial de los béticos, remontada de los portugueses y sprint final notable del elenco del Ingeniero, aunque en los minutos finales apareció la gran figura: el portero Álvaro Vallés, con dos tapadones.

Tanta fue su relevancia, que tras el pitazo final Pellegrini fue directamente a abrazarlo y arengarlo después de un partido, en el que pasó por momentos difíciles al tener errores en el primer tiempo y responsabilidad en el 1-1 de los visitantes, pero en el que se reivindicó con todo en los minutos decisivos.

Los goles de Betis vs Porto por la Champions League

En el primer tiempo, Betis tuvo algunas a favor y se salvó en otras ocasiones, sobre todo en una salida en falso de Valles. En el complemento todo cambió, dado que en apenas dos minutos se puso en ventaja con un golazo de Abde Ezzalzouli (47′), quien recibió un pase de Francisco García y sacó un remate inatajable al segundo palo.

Porto lo dio vuelta con tantos en los 54′ de Gabriel Veiga y en los 61′ de Samu Aghehowa, en un momento muy complejo del partido para la escuadra de Pellegrini, en el que pudo encajar (como dicen los españoles) algún tanto más en contra.

Sin embargo, en la recta final apareció todo el amor propio: Cucho Hernández convirtió en los 74′ e Isco en los 84′, mediante lanzamiento penal, el que se cobró tras una revisión en el VAR por parte del árbitro Clément Turpín.

Después de los 90′ cayeron las atajadas de Valles, siendo la más destacada la segunda en los 90+2′ tras un cabezazo muy esquinado de Santi Giménez.

El camino que le resta al Betis en la Fase Liga de la Champions