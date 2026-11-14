Datos Clave El reporte: El periodista Rodrigo Hernández aseguró en ADN que en la ANFP hay gestiones para intentar el regreso de Marcelo Bielsa. No hay confirmación oficial. Sus números: En La Roja dirigió 51 partidos entre 2007 y 2011, con 60,1% de rendimiento y la clasificación a Sudáfrica 2010. La fecha clave: La ANFP elige nuevo presidente el jueves 19 de noviembre, entre Jorge Uauy y Jorge Yunge.

El nombre de Marcelo Bielsa volvió a la conversación sobre la banca de La Roja. Según reveló el periodista Rodrigo Hernández en Los Tenores Mañaneros de ADN, y recogieron este sábado BioBioChile y otros medios, en la ANFP existirían gestiones para intentar el regreso del rosarino, ante la dificultad de concretar la llegada de Manuel Pellegrini. Por ahora no hay ninguna confirmación oficial.

Revisamos qué se informó exactamente, qué dicen los números de Bielsa en Chile y en Uruguay, y por qué la fecha del jueves pesa más que cualquier rumor.

Qué se dijo: gestiones iniciales y una imagen por recomponer

De acuerdo con lo publicado por BioBioChile, Hernández sostuvo que uno de los impulsos de la idea es el desgaste que sufrió la imagen de Bielsa en su paso por la selección de Uruguay, y que en la ANFP barajan la opción ante lo difícil que se ve el fichaje de Pellegrini. El mismo medio recuerda un dato que juega en contra: el Loco históricamente nunca volvió a un equipo donde tuvo un paso exitoso.

El debate ya estaba abierto. El viernes, Claudio Bravo lo nombró como “una muy buena opción”, como contamos en la propuesta del excapitán para convencer a Pellegrini.

Los números de Bielsa en La Roja: 51 partidos y el regreso al Mundial

Período: 2007 a 2011.

2007 a 2011. Partidos: 51, con 28 triunfos, ocho empates y 15 derrotas.

51, con 28 triunfos, ocho empates y 15 derrotas. Rendimiento: 60,1%, solo por debajo del 68,2% de Jorge Sampaoli en el camino a Brasil 2014.

60,1%, solo por debajo del 68,2% de Jorge Sampaoli en el camino a Brasil 2014. El hito: clasificó a Chile al Mundial de Sudáfrica 2010, después de 12 años sin ir a una Copa del Mundo.

Ese ciclo fue también el del nacimiento de la Generación Dorada, con Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel, Jorge Valdivia, Matías Fernández, Mauricio Isla y Jean Beausejour.

El final en Uruguay: tercero en su grupo y sin renovación

Su último trabajo terminó lejos de aquel recuerdo. Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026 tras perder 1-0 con España en Guadalajara: terminó tercero del Grupo H con dos puntos, sin acceso a octavos ni a uno de los cupos para los mejores terceros, según Infobae. Días después, la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que no continuaría en el cargo, informó RPP.

Infobae describió además una relación tensa entre el cuerpo técnico y los futbolistas durante ese proceso, el desgaste al que hoy aluden los reportes en Chile.

El calendario manda: la ANFP cambia de presidente el jueves

El dato que ordena todo es la elección. El jueves 19 de noviembre, Jorge Uauy, histórico dirigente de Palestino, y Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, compiten para reemplazar a Pablo Milad, informó Emol. Mientras tanto, La Roja sigue con Nicolás Córdova, que este martes recibe a Colombia en el Estadio Nacional.

No es un detalle menor: según recogió Meganoticias a comienzos de mes, Milad ya había anticipado que no elegiría al nuevo técnico y que esa decisión quedaría en manos del directorio que asuma tras su salida. En la misma carrera también se ha mencionado a Sebastián Beccacece, cuyo nombre tomaría fuerza si gana Yunge, de acuerdo con el periodista Renzo Luvecce.

Nuestra lectura: la decisión no la tomará quien hoy negocia

Esta es nuestra lectura, basada en los hechos citados. Cualquier gestión que exista hoy la estaría haciendo una dirigencia que el jueves elige a su reemplazo, y la firma del próximo seleccionador quedará en manos de Uauy o de Yunge. Por eso, más que preguntarse si Bielsa quiere volver, la pregunta útil es qué proyecto presenta cada candidato para la banca de La Roja.

Y en la comparación de números aparece la tensión de fondo: en Chile, Bielsa solo fue superado en rendimiento por Sampaoli, pero llega desde un ciclo que terminó en la fase de grupos de un Mundial. Volver a Chile sería, como plantean los reportes, una oportunidad para recomponer su imagen, y para la ANFP, elegir a un técnico que nunca volvió a un equipo donde le fue bien.

La primera señal llegará el jueves 19, cuando el fútbol chileno elija a quien deberá tomar la decisión.