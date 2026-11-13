Datos Clave Lo nuevo: Según el periodista Gonzalo Álvarez, la ANFP busca oficinas en Vitacura mientras sigue cerrada su sede de Quilín. La elección: Los comicios del jueves 19 de noviembre se harían en el salón de un hotel de Las Condes, informó La Tercera. El origen: Peñalolén clausuró Quilín el 28 de octubre por una deuda de $172 millones en patentes y la falta de recepción definitiva.

La ANFP se prepara para seguir lejos de Quilín por un buen tiempo. Según reveló este viernes el periodista Gonzalo Álvarez en el programa De Primera Fuente, de DLT Sports, y recogió BioBioChile, el organismo que preside Pablo Milad está buscando oficinas en Vitacura para retomar sus funciones, a dos semanas de la clausura de su histórica sede en Peñalolén.

“La ANFP está buscando oficinas en Vitacura. Va para largo el tema de Quilín, va para muy largo”, señaló Álvarez.

Qué se permite hoy en Quilín

Mientras tanto, el recinto de Avenida Quilín 5635 sigue sin poder funcionar con normalidad, aunque con algunas excepciones. De acuerdo con lo informado por el mismo periodista, se autorizó a los guardias a usar los baños durante sus turnos y se permitió el ingreso de cancheros y personal de mantención para cortar el pasto y no perder la inversión en las canchas.

También se habría permitido retirar parte de las pertenencias guardadas en contenedores dentro del recinto, por temor a posibles robos, según BioBioChile.

Una elección en un hotel de Las Condes

La falta de sede también obligó a mover la cita más importante del mes. Según informó La Tercera, la ANFP arrendó el salón de un hotel en Avenida Presidente Kennedy, en Las Condes, para realizar las elecciones del jueves 19 de noviembre, en las que se elegirá al sucesor de Milad.

Compiten dos listas: la de Jorge Uauy, presidente de Palestino, que lleva a Juan Tagle como candidato a vicepresidente, y la de Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, con Sofía Galdames, de Deportes Copiapó, como vicepresidenta. Por disposición de la FIFA, esa votación definirá solo el directorio de la ANFP, separado de la Federación de Fútbol de Chile, de acuerdo con La Tercera.

El origen del conflicto con Peñalolén

La clausura se ejecutó el miércoles 28 de octubre. La municipalidad sostiene que el recinto funcionó 16 años sin patente municipal y calcula la deuda en $172 millones, a lo que se suma la falta de recepción definitiva de las edificaciones. Desde entonces, la ANFP funciona con teletrabajo, según La Tercera.

El alcalde Miguel Concha ya había advertido que el cierre seguiría de manera indefinida. “En Peñalolén las reglas son iguales para todos”, había declarado, según recogió La Tercera.

Qué significa para la próxima directiva

Nuestra lectura, basada en lo informado: si la búsqueda de oficinas se confirma, la directiva que salga electa el 19 de noviembre asumirá sin casa propia operativa y con la regularización de Quilín como uno de sus primeros temas, sea para pagar y volver o para instalarse en otra comuna.

La próxima fecha clave es el jueves 19 de noviembre, cuando los clubes elijan entre Uauy y Yunge en Las Condes.