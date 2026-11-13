Datos Clave Nuevo rival: La FIFA confirmó a República Dominicana en el Grupo J del Mundial Sub 17, en lugar de Estados Unidos. Su eliminatoria: Sumó 7 de 9 puntos, con 10 goles a favor y uno en contra, y quedó fuera solo por diferencia de gol. Cuándo: Chile y República Dominicana se enfrentan el martes 24 de noviembre a las 11:30 horas.

La selección chilena Sub 17 ya tiene completo su grupo en el Mundial de Catar. La FIFA confirmó a República Dominicana como reemplazante de Estados Unidos, que renunció al torneo por motivos de seguridad, y el debutante caribeño será el segundo rival de la Rojita en el Grupo J, el martes 24 de noviembre a las 11:30 horas.

Será el primer Mundial de la categoría para los dominicanos, pero no llegan como un relleno: en su eliminatoria de Concacaf no perdieron ningún partido, recibieron un solo gol y le jugaron de igual a igual a Estados Unidos.

Invicta y eliminada por diferencia de gol

República Dominicana jugó en febrero el Grupo E de la clasificatoria de Concacaf, en Kingstown, San Vicente y las Granadinas. Según la crónica de Fútbol Total RD, cerró la fase con 7 de 9 puntos posibles, 10 goles a favor y uno en contra, los mismos puntos que Estados Unidos, que se quedó con el cupo por diferencia de gol.

El partido decisivo entre ambos terminó 1-1. Malik Jakupovic abrió la cuenta para los estadounidenses a los 41 minutos y el capitán dominicano, Adrián García, empató tres minutos después con un zurdazo al ángulo.

Los números de esa tarde explican por qué el equipo del técnico Edward Acevedo se fue con sabor amargo: remató 20 veces contra 11 de Estados Unidos, con seis disparos al arco contra tres, y jugó los últimos minutos con un hombre más por la expulsión de Astin Mbaye.

Por qué la FIFA eligió a los dominicanos

La designación se basó en ese segundo lugar del Grupo E. Según informó Cooperativa, la Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas de la FIFA confirmó a la Federación Dominicana de Fútbol tras consultar con Concacaf, de acuerdo con el artículo 6, apartado 8, del reglamento del torneo.

El cupo es un nuevo paso para un fútbol en crecimiento. Como recordó BioBioChile, República Dominicana ya había debutado en unos Juegos Olímpicos en París 2024 y ese mismo año organizó el Mundial Femenino Sub 17.

La contracara es el tiempo. El torneo comienza el jueves 19 de noviembre, por lo que los caribeños tendrán apenas una semana entre la confirmación y el arranque del Mundial, y el propio Acevedo se refirió en un video de su federación a la corta preparación con la que llegará su equipo.

Qué cambia para la Rojita

Hasta este jueves, Chile corría el riesgo de jugar solo dos partidos en la primera fase, como explicamos tras la renuncia de Estados Unidos. Ahora el calendario vuelve a tener tres fechas, según BioBioChile:

Sábado 21 de noviembre, 12:30 horas: Chile vs Argelia.

Martes 24 de noviembre, 11:30 horas: Chile vs República Dominicana.

Viernes 27 de noviembre, 12:00 horas: Chile vs Montenegro.

El formato no cambia: el Mundial reúne a 48 selecciones en 12 grupos, y a los dieciseisavos de final avanzan los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Nuestra lectura: un rival que no regala goles

Esta es nuestra lectura, basada en los números de su clasificatoria: República Dominicana es debutante y llega con muy poco tiempo de trabajo, pero su eliminatoria muestra un equipo que defiende bien y que no se achicó ante el rival más fuerte de su grupo. Un gol recibido en tres partidos es un dato que pesa en un torneo donde la diferencia de gol puede decidir qué terceros avanzan.

Para la Rojita, eso convierte el duelo del martes 24 en algo más que un trámite: será el partido intermedio del grupo, entre Argelia y Montenegro, y cualquier ventaja que se consiga ante una defensa así puede valer en la tabla de terceros si el grupo se aprieta.

El primer examen llega antes: la Rojita de Ariel Leporati debuta el sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de Chile.