Datos Clave La Roja: Chile visita a Colombia a las 21:00 horas en Cali, con transmisión de Mega y MegaGO. Tenis: Alejandro Tabilo juega a las 10:00 horas la semifinal del ATP 250 de Estocolmo ante Thiago Tirante. Colo Colo: El campeón enfrenta a Racing a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

El viernes 13 de noviembre llega cargado para los hinchas chilenos. La Roja visita a Colombia a las 21:00 horas en Cali, Alejandro Tabilo juega a las 10:00 horas por un lugar en la final del ATP 250 de Estocolmo y Colo Colo recibe a Racing en Concepción en su primer partido como campeón.

Todos los horarios están en hora de Chile. Acá va el detalle de cada partido, con el canal confirmado en Chile y lo que se juega cada uno.

10:00 horas: Tabilo vs Tirante, semifinal del ATP de Estocolmo

Hora: 10:00 horas de Chile (14:00 en Suecia).

10:00 horas de Chile (14:00 en Suecia). Torneo: semifinales del ATP 250 de Estocolmo, en cancha dura bajo techo.

semifinales del ATP 250 de Estocolmo, en cancha dura bajo techo. Transmisión en Chile: Disney+ Premium, por streaming.

Tabilo, 31° del ranking, llegó a esta instancia tras vencer al estadounidense Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (7-2) en una hora y 54 minutos. Con ese triunfo, Chile volvió a tener un semifinalista en Estocolmo después de 24 años: el último había sido Marcelo Ríos, en 2002.

El rival será el argentino Thiago Agustín Tirante, que avanzó tras superar a Jaume Munar, recibir un walkover de Tomás Etcheverry y vencer al kazajo Aleksandr Shevchenko en cuartos. En el circuito ATP, el chileno gana el historial 2-0, con triunfos este año en Santiago y Río de Janeiro, aunque Tirante se impuso en el Challenger de Cancún 2025.

Para Tabilo, una victoria significaría su segunda final de la temporada, tras la que perdió en Río en febrero. Repasa cómo llegó a esta ronda en su triunfo ante Michelsen.

19:00 horas: Colo Colo vs Racing, amistoso en Concepción

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Ester Roa Rebolledo, Concepción. Transmisión en Chile: Disney+, por streaming.

Disney+, por streaming. Entradas: desde $16.000 en la preventa de galería, a través de Passline.

El cuadro albo juega su primer partido tras ganar la Liga de Primera 2026, con la idea de no perder ritmo durante el receso por la fecha FIFA. Fernando Ortiz no tendrá a los convocados a La Roja (Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Iván Román y Víctor Méndez), a los citados a la Sub 20 ni a los lesionados Claudio Aquino, Leandro Hernández, Arturo Vidal y Javier Correa.

Racing llega con el técnico interino Sebastián Romero, tras una temporada en la que quedó fuera de los playoffs en Argentina y cortó una racha de 12 años seguidos en torneos de la Conmebol. Para Colo Colo, el amistoso sirve de preparación para el clásico ante Universidad Católica de la próxima semana. El detalle completo está en quién transmite Colo Colo vs Racing.

21:00 horas: Colombia vs Chile, amistoso en Cali

Hora: 21:00 horas de Chile.

21:00 horas de Chile. Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Olímpico Pascual Guerrero, Cali. TV en Chile: Mega, en señal abierta.

Mega, en señal abierta. Streaming: MegaGO, en calidad 4K HDR.

Es el primero de dos amistosos de la fecha FIFA para el equipo del técnico interino Nicolás Córdova, que no contará con el defensor Benjamín Kuscevic, desafectado por una lesión en el tobillo derecho. Entre las novedades de la nómina aparecen Guillermo Maripán, del Inter de Porto Alegre, y Williams Alarcón, recién campeón con Boca Juniors, que no fueron llamados para la gira anterior.

La Roja viene de perder 1-0 con Canadá en Toronto y 4-2 con Estados Unidos en St. Louis, antes de cerrar octubre con un triunfo por 2-0 sobre México en Los Ángeles. El partido de Cali tiene carácter benéfico: la recaudación irá en ayuda de los damnificados por el terremoto que afectó a Colombia en agosto.

Las bajas y la formación probable de Córdova están en nuestra previa de Colombia vs Chile.

Un día que termina en Cali y sigue el fin de semana

Después de esta jornada, la atención se mueve a la Primera B, que define su campeón y su descenso el domingo, y a la revancha entre Chile y Colombia, el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.