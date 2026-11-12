Datos Clave Resultado: Alejandro Tabilo venció a Alex Michelsen por 7-5 y 7-6 (2) en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo. Revancha: El estadounidense le había ganado su único duelo previo, en el Masters 1000 de Miami de marzo. Lo que viene: En semifinales enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Thiago Agustín Tirante y el kazajo Aleksandr Shevchenko.

Alejandro Tabilo está en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo. El chileno, cuarto favorito del torneo, derrotó este jueves al estadounidense Alex Michelsen, sexto preclasificado, por 7-5 y 7-6 (2) en una hora y 54 minutos, en el primer turno de la cancha central.

Es un triunfo con peso histórico para el tenis nacional: según la transmisión de ESPN, citada por BioBioChile, Chile no tenía un semifinalista en este torneo desde hace 24 años, cuando Marcelo Ríos alcanzó esa instancia en 2002.

Dos sets cerrados y un tiebreak sin discusión

El partido se jugó parejo de principio a fin, pero Tabilo fue más sólido en los momentos que definieron cada set. El primero se lo llevó por 7-5, con el quiebre decisivo en el tramo final del parcial, después de llegar igualados 5-5.

El segundo se fue al desempate y ahí el chileno fue muy superior: cerró el tiebreak por 7-2 y selló el paso a semifinales en sets corridos, sin necesidad de un tercer parcial como el que tuvo que jugar el día anterior.

El resultado también tiene sabor a revancha. Michelsen le había ganado el único duelo previo entre ambos en el circuito, en el Masters 1000 de Miami de marzo, por 3-6, 6-3 y 6-4.

De cuatro derrotas seguidas a semifinalista

Tabilo, de 29 años y número 31 del ranking ATP, llegó a Suecia con cuatro derrotas consecutivas. La racha se cortó el miércoles, cuando superó a Lorenzo Sonego en casi tres horas por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5 en su estreno en el torneo, tras quedar libre en primera ronda.

Ante Michelsen el trámite fue bastante más corto: cerca de una hora menos en cancha y sin ceder un set, un dato no menor para un tenista que juega el último torneo de su temporada y que llega a semifinales con menos desgaste.

Qué significa para Tabilo

Nuestra lectura, basada en los resultados: después de una racha de cuatro derrotas, con caídas en Shanghái, Basilea y París, Estocolmo le devuelve al chileno la versión de los partidos cerrados. Ganó los dos sets apretados ante Michelsen y los dos momentos decisivos ante Sonego, justo lo que le había faltado en las derrotas recientes, y cierra el año con al menos una semifinal.

Tirante o Shevchenko, el rival en semifinales

Su rival saldrá del duelo entre el argentino Thiago Agustín Tirante, que avanzó a cuartos por el retiro de su compatriota Tomás Martín Etcheverry, y el kazajo Aleksandr Shevchenko, número 107 del mundo, que viene desde la clasificación y que el miércoles eliminó al noruego Casper Ruud, segundo favorito y campeón defensor, por 6-7 (5), 6-4 y 6-3.

Según Tennis Majors, Shevchenko y Tirante nunca se habían enfrentado en el circuito. Con Ruud y Michelsen ya fuera, Tabilo es el único preclasificado que sigue con vida en su mitad del cuadro.

El chileno buscará ahora la final en Estocolmo, que sería la mejor manera de cerrar un 2026 en el que se mantiene como la primera raqueta nacional.