Alejandro Tabilo (30°) tenía todo encaminado para sortear su debut en el Masters 1000 de Shangái ante el español Pablo Carreño Busta (65°). Jano se impuso en el primer set sin mayores problemas, pero luego de una larga suspensión por lluvia, las cosas se le complicaron. Finalmente, el hispano le remontó y lo terminó dejando eliminado en la segunda ronda, dándole un duro golpe.

Fue victoria del europeo por 4-6, 7-6 (2) y 6-4 en un duelo que se extendió por dos horas y 40 minutos. La caída le puede significar un importante descenso al chileno en Ránking ATP.

En el primer set, el tenista chileno se mostró sólido. Apenas en el tercer game logró quebrar el servicio del español, lo que suficiente para lograr mantener la ventaja en el resto del parcial y encaminar las cosas a su favor. Jano lucía entero y no le daba muchas chances al europeo con su saque.

En el segundo set, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, porque hubo una larga suspensión producto de la lluvia que caía en la pista de Shangái. Al regreso, parecía que todo se enrielaba a favor de la mejor raqueta chilena en el Ranking ATP. En el quinto juego, nuevamente rompió para quedar 3-2 arriba. Sin embargo, fue ahí cuando todo se enredó. El español devolvió la gentileza y emparejó la cuenta hasta lograr un tiebreak, en el cual sacó una importante ventaja para llevar todo a un set definitivo.

Carreño remonta y Alejandro Tabilo se desploma

De ahí en más, el tenista nacional comenzó a irse del partido, mientras Carreño Busta se hacía cada vez más fuerte. Hasta el 2-2 las cosas estaban parejas, pero el hispano consiguió otro quiebre en un momento clave y todo se complicó.

Jano no logró amenazar el servicio de su oponente como para intentar equilibrar las cosas nuevamente y sufrió con una durísima derrota que confirma su mala gira asiática, donde quedó eliminado en la primera ronda de Chengdú, donde defendía el título y se fue en tercera ronda de Tokio la semana pasada.

Tabilo saldrá del Top 30

Este mal pasar tanto por Chino como por Japón tendrá repercusiones para Alejandro Tabilo. El año pasado había avanzado una ronda y perderá las unidades que defendía, por lo que saldrá del Top 30. De hecho, los tres rivales que le siguen en el listado se mantienen con vida, por lo que el derrumbe podría ser importante para el nacional.