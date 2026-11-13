Alejandro Tabilo enfrenta este viernes 13 de noviembre al argentino Thiago Agustín Tirante por las semifinales del ATP 250 de Estocolmo. El partido está programado desde las 10:00 horas de Chile (14:00 en Suecia) y se podrá ver en vivo por streaming en Disney+ Premium.

Está en juego un lugar en la final del último torneo de la temporada para el chileno, que ya consiguió en Suecia algo que el tenis nacional no veía desde Marcelo Ríos.

Horario y transmisión de Tabilo vs Tirante

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Hora: desde las 10:00 horas de Chile (14:00 en Estocolmo).

desde las 10:00 horas de Chile (14:00 en Estocolmo). Ronda: semifinales del ATP 250 de Estocolmo, en cancha dura bajo techo.

semifinales del ATP 250 de Estocolmo, en cancha dura bajo techo. Transmisión en Chile: streaming por Disney+ Premium. No hay una señal de televisión abierta o de cable informada en las fuentes que revisamos.

¿Cómo llegan Tabilo y Tirante?

Tabilo, 31° del ranking ATP, se instaló en semifinales tras vencer este jueves al estadounidense Alex Michelsen, 35° del mundo, por 7-5 y 7-6 (7-2) en una hora y 54 minutos. Antes había superado a Lorenzo Sonego en un partido de casi tres horas, como contamos tras su triunfo en cuartos.

Con ese resultado, Chile volvió a tener un semifinalista en Estocolmo después de 24 años: el último había sido Marcelo Ríos, en 2002.

Tirante viene de una muy buena semana en Suecia. Debutó con un triunfo sobre el español Jaume Munar, avanzó por walkover ante su compatriota Tomás Etcheverry y en cuartos de final venció en tres sets al kazajo Aleksandr Shevchenko. El argentino busca su primera final en el circuito ATP.

El historial favorece al chileno

Tabilo y Tirante se enfrentaron dos veces en el circuito ATP, ambas este año y con triunfo del chileno:

ATP de Santiago 2026: ganó Tabilo por 4-6, 6-3 y 6-3.

ganó Tabilo por 4-6, 6-3 y 6-3. ATP de Río de Janeiro 2026: ganó Tabilo por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1.

ganó Tabilo por 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-1. Challenger de Cancún 2025: ganó Tirante por 6-2 y 6-4, fuera del circuito principal.

Los dos duelos del circuito ATP se jugaron en la gira sudamericana sobre arcilla, por lo que el cruce de este viernes en cancha dura bajo techo es un escenario distinto para ambos.

Lo que se juega Tabilo en Estocolmo

Si gana, Tabilo jugará su segunda final de la temporada, después de la que perdió en Río de Janeiro en febrero.

En la otra semifinal se definirá su eventual rival por el título del torneo sueco.