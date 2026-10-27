Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar este martes 27 de octubre a las 10:00 horas (Chile), en el primer turno de la cancha central del ATP 500 de Basilea, Suiza. En Chile, la transmisión informada es la del plan Disney+ Premium.

Fecha, hora y cancha

Fecha: martes 27 de octubre.

martes 27 de octubre. Hora: 10:00 horas, Chile.

10:00 horas, Chile. Cancha: central, primer turno de la jornada.

central, primer turno de la jornada. Torneo: ATP 500 de Basilea, debut de Tabilo.

Transmisión en Chile

Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. TV: sin canal confirmado en las fuentes revisadas.

El orden de juego de un torneo puede cambiar durante la jornada, por lo que conviene revisar la programación oficial antes del partido.

¿Cómo llegan Tabilo y Jódar?

Jódar es el 11° del mundo y tercer cabeza de serie del torneo, y pelea por meterse en el top ten y en el Torneo de Maestros de fin de año. Tabilo, en tanto, vuelve a la acción tras una irregular gira por Asia. En la nota de su debut contamos cómo quedó el sorteo en Basilea.

Será el cuarto duelo entre ambos este año y el historial favorece al español por 2-1:

Indian Wells (marzo): Tabilo ganó 6-1 y 6-2 en la primera ronda del Masters 1.000.

Tabilo ganó 6-1 y 6-2 en la primera ronda del Masters 1.000. Washington (agosto): Jódar ganó 6-7 (6), 6-4 y 6-4 en las semifinales del ATP 500.

Jódar ganó 6-7 (6), 6-4 y 6-4 en las semifinales del ATP 500. Cincinnati (agosto): Jódar ganó 6-2 y 6-1 en la tercera ronda del Masters 1.000.

Ambos también estuvieron en la serie de Copa Davis que España le ganó a Chile en septiembre, aunque no se enfrentaron.

Qué viene después

Quien gane enfrentará en octavos de final al monegasco Valentin Vacherot, que este lunes superó al argentino Mariano Navone por 6-3 y 7-6 (4).

Con lo publicado, Tabilo ya demostró en marzo que puede ganarle a Jódar, aunque perdió los dos cruces siguientes. Si logra repetir esa versión, el chileno seguiría en carrera en Basilea y se mediría con Vacherot.