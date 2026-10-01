Alejandro Tabilo (31º ranking ATP) volverá a saltar a la cancha en el ATP 500 de Tokio. Tras su debut arrollador ante el estadounidense Tommy Paul (16º), séptimo sembrado del torneo, el chileno deberá medirse ante el canadiense Denis Shapovalov (46º).

El norteamericano llegó a ser top ten en 2020, y si bien hoy está lejos de su mejor ranking, viene de ser semifinalista en el ATP de Chengdú en China, lo que lo convierte en un duro rival para ‘Jano’.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Denis Shapovalov por el ATP de Tokio?

El partido entre Alejandro Tabilo y Denis Shapovalov por el ATP 500 de Tokio se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma de streaming de Disney+ Premium. Para acceder al contenido necesitas una suscripción activa.

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Denis Shapovalov por el ATP de Tokio?

El cruce entre Alejandro Tabilo y Denis Shapovalov no fue programado para este viernes, por lo que se espera que se juegue el sábado 3 de octubre. Sin embargo, la organización aún no confirma el horario ni la cancha donde se jugará.

Fecha: Sábado 3 de octubre

Horario: Por confirmar

Estadio: Por confirmar

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Denis Shapovalov a este partido?

Alejandro Tabilo llega a este partido tras un debut avasallador donde venció en dos sets al estadounidense Tommy Paul, séptimo cabeza de serie del ATP de Tokio. El chileno se impuso con autoridad por 6-1 y 6-2 para inscribirse en la segunda ronda del torneo asiático por primera vez en su carrera.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov viene de vencer al local Sho Shimabukuro (108°), quien ingresó como invitado, por 7-5 y 6-1. Esta será la primera vez que la raqueta nacional se enfrente al norteamericano en el circuito ATP.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Denis Shapovalov?

Si Alejandro Tabilo vence a Denis Shapovalov accederá a los cuartos de final del ATP 500 de Tokio. En dicha instancia enfrentaría al ganador de la llave entre el principal candidato al título, el español Carlos Alcaraz (3º) y el italiano Matteo Arnaldi (37°), quienes se medirán este viernes 1 de octubre.