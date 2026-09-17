Con fecha y escenario listo, la Copa Davis oficializó los cruces entre Chile y España por la ronda 2 de los Qualifiers de la competencia más importante de naciones en el tenis. En época de fiestas patrias, la escuadra dirigida por Nicolás Massú quiere dar una nueva alegría al pueblo nacional, con una oportunidad de oro frente a su gente de clasificar a la Final 8 del torneo.

Con Alejandro Tabilo a la cabeza, la Federación de Tenis nacional enfrenta a la escuadra europea, comandada por Rafael Jódar, en el Court Central Anita Lizana, en el Estadio Nacional. El duelo entre chilenos y españoles se desarrollará este sábado 19 y domingo 20 solo esperaba la confirmación de los duelos, los cuales fueron oficializados durante esta jornada.

Los cruces de Chile vs España en Copa Davis

El primer seleccionado nacional en saltar a la arcilla del Court Anita Lizana será la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo (ranking 28° ATP), quien se enfrentará ante Daniel Mérida (41°), quien es el segundo en el ranking de los españoles. El duelo se desarrollará el sábado 19 de septiembre desde las 13:00 horas.

Posterior al encuentro de Tabilo, la acción continua en el Coloso de Ñuñoa, ya que Cristian Garin (133°) deberá chocar ante la primera raqueta europea, Rafael Jódar (14°). Este será el primer duelo directo entre ambos y también dará cierre a la jornada sabatina de tenis.

El domingo de Copa Davis dará inicio con el duelo de dobles, donde Alejandro Tabilo junto a Tomás Barrios se enfrentarán al dúo español conformado por Pedro Martínez y Jaume Munar. El choque entre la dupla chilena y europea arrancará a las 12:00 horas en el Court Anita Lizana.

En caso de que ningún equipo haya conseguido tres victorias para quedarse con la serie de la Ronda 2 de los Qualifiers, la serie entre Chile y España cuenta con dos partidos programados, en caso de ser necesarios. El primero es entre las dos mejores raquetas de cada nación: Tabilo vs Jódar, mientras que el segundo es entre los escoltas de cada selección: Garin vs Mérida. Ambos duelos se disputarán el domingo 20 de septiembre en el Court Anita Lizana en caso de ser necesarios.

Cruces confirmados para Chile vs España en Copa Davis | ©Photosport.

Cronograma Chile vs España en Copa Davis

Sábado 19 de septiembre:

Singles : Alejandro Tabilo (28°) vs Daniel Mérida (41°). Inicia a las 13:00 horas.

: Alejandro Tabilo (28°) vs Daniel Mérida (41°). Inicia a las 13:00 horas. Singles: Cristian Garin (133°) vs Rafael Jódar (14°). Inicia posterior al choque entre Tabilo y Mérida.

Domingo 20 de septiembre