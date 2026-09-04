Datos Clave Zverev elogia al chileno: El top 2 del mundo llena de halagos a “Jano” previo a su cruce en tercera ronda. Tabilo quiere cortar el invicto: [El chileno ha jugado dos veces ante Zverev, y ha caído en los dos duelos. ¿Cuándo juega Tabilo vs Zverev?: El duelo será el sábado 5 de septiembre con horario y cancha a confirmar.

Alejandro Tabilo pasa por un buen presente en el último Grand Slam de la temporada, ya que la raqueta n°1 en Chile logró ingresar a la tercera ronda del US Open tras vencer en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin. Con su primera clasificación a la ronda de los 32 mejores, “Jano” tendrá que enfrentar a un viejo conocido que se postula a levantar el título.

Se trata de Alexander Zverev, actual n°2 del ránking ATP, quien clasificó a la tercera ronda tras un complejo duelo ante el francés Quentin Halys que se extendió hasta el quinto set. Posterior a su clasificación, el alemán se refirió a su próximo enfrentamiento ante el chileno, donde destacó el nivel de Tabilo en la temporada y recordó sus duelos previos.

Los halagos de Zverev a Tabilo

Tras conseguir su segunda victoria en el último Grand Slam del año, Alexander Zverev se refirió a su próximo encuentro ante Alejandro Tabilo, donde recordó su duelo en el US Open del año 2024 y elogió el presente del chileno que está con un gran nivel en la competencia.

“Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado”, señaló el tenista alemán sobre el próximo encuentro ante Tabilo en la tercera ronda del US Open.

El historial entre Tabilo y Zverev

Alejandro Tabilo se enfrentará por tercera vez en su carrera a Alexander Zverev, y será la oportunidad de cortar su mala racha contra el alemán. Su primer frente a frente fue en el año 2024 en las semifinales del ATP Masters 1000 de Roma, donde el europeo se quedó con el pase a la final y posteriormente con el trofeo, donde venció a Nicolás Jarry.

Su segundo choque fue el año pasado en el US Open, en la primera ronda de la competencia. En aquel encuentro el chileno cayó en tres sets y se despidió tempranamente del Grand Slam ante un Zverev que se quedó en tercera ronda.

¿Cuándo juega Tabilo vs Zverev?

Alejandro Tabilo se tendrá que enfrentar en la ronda de 32 a Alexander Zverev, uno de los candidatos a ganar el último Grand Slam de la temporada. El choque entre el chileno y el alemán se disputará el próximo sábado 5 de septiembre, con horario y cancha a confirmar. El duelo será emitido por las señales de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.