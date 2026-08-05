Datos Clave Tabilo perdió: Se despidió en primera ronda del Masters de Canadá No pudo repetir la buena semana pasada: Había llegado a semifinales en Washington Próximo desafio: Masters 1000 de Cincinnati el 13 de agosto

Alejandro Tabilo (26° en el ranking de la ATP) quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Canadá (que en esta edición se disputa en Montreal), luego de perder por parciales de 6-4 y 7-6(4) ante el polaco Hubert Hurkacz (72°).

El chileno frenó un buen impulso en el inicio de la gira por Norteamérica y nuevamente muestra la irregularidad que lo ha caracterizado en esta temporada.

¿Cómo fue la derrota de Tabilo en Canadá?

Alejandro Tabilo desperdició una ventaja en los dos sets: en la primera manga el chileno quebró en el tercer juego y tuvo la posibilidad de encaminar el trámite, pero sufrió un rompimiento en contra en el juego siguiente y después en el décimo para quedar en desventaja pese a un parejo trámite.

En el segundo parcial, Jano se quedó con el saque de su contrincante de entrada en el primer game. Sin embargo, otra vez no pudo sostener la supremacía y perdió su turno de servicio en el octavo juego. La historia llegó al tie break y en ese pasaje fue más certero Hubert Hurkacz para ganar el compromiso.

¿Qué viene para Alejandro Tabilo?

El próximo desafío de Alejandro Tabilo será el Masters 1000 de Cincinnati, Estados Unidos, el que se disputará entre el jueves 13 y el domingo 23 de agosto.

En aquella competencia, el chileno será uno de los 32 sembrados del torneo, por lo que debutará en la segunda ronda.

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