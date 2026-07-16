Datos Clave Victoria de Tabilo: Venció a Midón por 6-4, 6-7(5) y 6-4 en 2 horas y 43 minutos. Racha cortada: El chileno no ganaba desde el 30 de mayo en Roland Garros. Rival en cuartos: Enfrentará al argentino Thiago Tirante el viernes desde las 8:30 horas.

Alejandro Tabilo volvió al triunfo. El tenista chileno, número 31 del mundo, superó con más apuros de los esperados al argentino Lautaro Midón (213°) por parciales de 6-4, 6-7(5) y 6-4 en los octavos de final del ATP 250 de Bastad, en Suecia, cortando una racha de cuatro derrotas consecutivas que no lo dejaba ganar desde el 30 de mayo en Roland Garros.

El encuentro se extendió por dos horas y 43 minutos y tuvo más historia de la que prometía el papel. Midón, proveniente de la clasificatoria, no le dio respiro al tercer sembrado y estuvo cerca de forzar un cuarto set que no existe en los torneos de este nivel.

El desarrollo del partido entre Tabilo y Midón en Bastad

El primer set tuvo quiebres de ambos lados: Tabilo logró tres rupturas, Midón respondió con dos, y fue un quiebre clave en el último juego el que le permitió al chileno cerrar la manga 6-4. El segundo set se puso más tenso: ninguno de los dos cedió su servicio en toda la manga y todo se fue al tie break, donde un error del chileno con un smash le entregó la victoria al argentino por 7-5.

El desafío se complicó en el set definitivo. Midón golpeó primero, quebró el saque de Tabilo y se puso 3-1 arriba, dejando al chileno al borde de la sorpresa. Sin embargo, Jano activó su jerarquía, consiguió dos quiebres consecutivos y dio vuelta el partido para cerrar la victoria y meterse en los cuartos de final.

El rival de Tabilo en cuartos del ATP de Bastad

Será el también argentino Thiago Tirante (61°), que superó a su propio rival para avanzar a la misma instancia. El partido está programado para este viernes 17 de julio, no antes de las 8:30 horas de Chile. Para Tabilo, que viene de una opaca campaña en césped, la arcilla sueca es la oportunidad de volver a encontrar su mejor tenis antes del cierre de la temporada sobre tierra.