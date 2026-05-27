Datos Clave Retiro confirmado: Valentin Vacherot, 16° sembrado del torneo, abandonó Roland Garros por una lesión en el pie izquierdo antes de enfrentar a Tabilo. Hito histórico: Es la primera vez en la carrera de Alejandro Tabilo que el chileno disputará la tercera ronda de Roland Garros. Próximo rival: Tabilo esperará al ganador entre el paraguayo Daniel Vallejo (71°) y el francés Moise Kouame (318°), juvenil de 17 años.

Alejandro Tabilo avanzó este jueves a la tercera ronda de Roland Garros sin pisar la arcilla del court 13 de París. El monegasco Valentin Vacherot, 16° sembrado del torneo, comunicó su retiro antes del inicio del duelo programado para el tercer turno de la jornada.

Una lesión en el pie izquierdo terminó con su participación en el segundo Grand Slam del año. Para el zurdo, el avance tiene un valor extra: es la primera vez en su carrera que disputará la tercera ronda del torneo sobre tierra batida más importante del mundo.

Vacherot ya había terminado su choque previo ante el francés Thomas Faurel con molestias físicas evidentes, señal de que su continuidad en el certamen estaba en duda desde antes. La lesión se confirmó y Tabilo recibe, además del avance, un beneficio estratégico: varios días de descanso adicional antes de su próximo compromiso en un torneo que, a diferencia del circuito de Masters, exige ganar al mejor de cinco sets.

¿Por qué Vacherot era el rival más difícil para Tabilo en esta etapa?

El monegasco llegó a Roland Garros como 16° cabeza de serie, una posición que refleja su historial en tierra batida y que lo hacía uno de los obstáculos más exigentes del cuadro para un tenista con el perfil de Tabilo.

Ese tipo de sembrado en segunda ronda representa justamente el escollo diseñado para frenar a los no favoritos antes de la segunda semana. Que Tabilo lo sortee, aunque sea por la vía del retiro, lo coloca en una zona del cuadro que nunca antes había alcanzado en París. Su única tercera ronda en Grand Slam previa había llegado en Wimbledon en 2024, sobre césped, una superficie muy distinta a la que se juega en Roland Garros.

¿A quién puede enfrentar Tabilo en tercera ronda?

El chileno esperará al ganador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo, ubicado en el puesto 71° del ranking ATP, y el local Moise Kouame, de apenas 17 años y clasificado en el puesto 318°. Según informó L’Equipe, el joven francés ha generado una expectativa inusual entre los especialistas del circuito europeo: su nombre ya circula con comparaciones directas al español Carlos Alcaraz, tanto por su explosividad como por la precocidad con la que comenzó a competir en torneos de alto nivel.

Cualquiera de los dos escenarios representa una oportunidad concreta para Tabilo. Vallejo, aunque mejor clasificado, no acumula historial relevante en tercera ronda de Grand Slam; Kouame, pese al ruido que genera, debuta en este nivel de presión y ante una hinchada que puede jugar en contra tanto como a favor.

El chileno llega con el alza sostenida que lo llevó a vencer a Novak Djokovic en Roma en 2024 y con las piernas más descansadas que cualquiera de sus posibles rivales.