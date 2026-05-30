Datos Clave Tabilo avanza a octavos: Alejandro Tabilo venció a Moïse Kouamé por 6-4 / 3-6 / 4-6 / 6⁹-7¹¹. Primera vez en octavos: Tabilo llega por primera vez a la cuarta fase de Roland Garros. El último chileno en octavos fue Jarry en 2023. El próximo rival de Tabilo: La raqueta nacional espera en octavos a su rival, el cual saldrá del duelo entre Brandon Nakashima y Félix Auger-Alissime.

Alejandro Tabilo sigue haciendo historia en Roland Garros, ya que durante esta jornada logró vencer a una de las joyas francesas en el segundo Grand Slam del circuito. Jano venció a Moïse Kouamé en cuatro sets en el Court Suzanne-Lenglen, una de las canchas principales de la competición europea.

En un estadio lleno de hinchas franceses, Alejandro Tabilo no se achicó, es más, se agigantó ante los locales y venció por 6-4 / 3-6 / 4-6 / 6⁹-7¹¹ a Kouamé, en un duelo que duró tres horas con cuarenta minutos. Con esta victoria, Jano deja a una de las joyas fuera de competencia y clasifica a los octavos de final del Grand Slam.

Tabilo se instala por primera vez en octavos de Roland Garros

Tras un intenso duelo de visita ante la joven promesa francesa de 17 años, Alejandro Tabilo logró por primera vez clasificar a los octavos de final del segundo Grand Slam del deporte, y asegura un alza en el ránking ATP con su gran actuación. La última vez que Chile tuvo a un representante en la cuarta fase de la competencia europea fue el año 2023, con Nicolás Jarry que cayó ante Casper Rudd.

Si bien Roland Garros ya no cuenta con figuras como Novak Djokovic y Jannik Sinner, que fueron eliminados en tercera ronda, el zurdo nacional tendrá que enfrentar a un gran oponente en los octavos de final. Tabilo espera rival, y este saldrá del encuentro entre el estadounidense Brandon Nakashima o el canadiense Félix Auger-Alissime.

A pesar de que aún no hay rival, se sabe que Alejandro Tabilo disputará los octavos de final de Roland Garros el próximo lunes 1 de junio. El oponente se conocerá durante esta jornada y el horario se confirmará durante los próximos días.