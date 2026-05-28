Datos Clave El próximo rival de Tabilo: Moïse Kouamé venció a Daniel Vallejos por la segunda ronda de Roland Garros. La dura segunda ronda de Kouamé: En el duelo ante el paraguayo, Kouamé jugó cuatro horas y 54 minutos para clasificar a la tercera ronda, lo que podría ser una ventaja para Tabilo. La joya francesa que amenaza a Tabilo: Kouamé se convirtió en el jugador más joven en alcanzar tercera ronda del Grand Slam.

Alejandro Tabilo sigue con su recorrido en el segundo Grand Slam del circuito, el Roland Garros, ya que durante esta jornada clasificó a la tercera fase del torneo sin jugar debido al retiro de su contrincante, el polaco Valentín Vacherot. A pesar de que Jano no vio acción en cancha, sí recibió una noticia importante de cara a su próximo reto, el cual se trata de una joya del tenis francés.

Se trata de Moïse Kouamé, tenista francés que logró clasificar a la tercera ronda del Roland Garros tras un increíble encuentro ante el paraguayo Daniel Vallejo. El encuentro entre el europeo y el sudamericano terminó con un resultado 3/6 – 5/7 – 6/3 – 6/2 – 6⁸/7¹⁰ a favor de la raqueta local. El duelo fue de los mejores de la jornada, ya que duró cuatro horas y 56 minutos, por lo que podría significar una ventaja para Alejandro Tabilo.

¿Quién es Moïse Kouamé, próximo rival de Tabilo?

Alejandro Tabilo tendrá una difícil tarea en su próximo encuentro en Roland Garros, ya que Moïse Kouamé es una de las promesas más grandes del deporte. Con tan solo 17 años, el francés se posiciona 318 en el ránking ATP, pero hay que destacar que el año pasado no estaba ni en el top 600 de la clasificación.

La participación de Kouamé en el segundo Grand Slam es histórica, ya que con su clasificación a la tercera fase de Roland Garros se convirtió en el jugador más joven en alcanzar esta ronda desde el año 1991.

Si bien la joya europea no cuenta con títulos en su palmarés, se espera que su figura se agigante en el mítico torneo de arcilla, ya que juega de local, pero primero deberá enfrentar a Alejandro Tabilo. El duelo entre Kouamé y Tabilo está pactado para este sábado 30 de mayo, pero el horario aún no ha sido definido. La transmisión del encuentro será mediante la plataforma de streaming de Disney+.