Datos Clave Fin al sueño: Alejandro Tabilo se despidió de Roland Garros tras caer en octavos de final. El verdugo: El canadiense Félix Auger-Alissime fue quien eliminó al chileno del Grand Slam francés. Resultado: Jano cayó en tres sets por parciales de 6-3, 7-5 y 6-1 en un partido que se extendió por 2 horas y 9 minutos.

Alejandro Tabilo se despidió de Roland Garros. La histórica actuación del tenista chileno llegó a su fin este lunes luego que cayera en tres sets ante el canadiense Félix Auger-Alissime en su debut en la cancha central Philippe Chatrier.

La raqueta nacional falló en momentos clave y no pudo ante la contundencia del norteamericano, que fue superior y puso fin al sueño de ‘Jano’ de acceder por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam. Pese a su eliminación, conseguirá un importante ascenso en el ranking ATP.

¿Cómo fue la derrota de Tabilo en Roland Garros?

Alejandro Tabilo dio la lucha ante el seis del mundo, sin embargo, sufrió el quiebre de su servicio en el cuarto juego. Si bien buscó recuperarlo en el juego siguiente, no lo consiguió pese a tener dos oportunidades de rompimiento. Esto fue suficiente para que el canadiense abrochara el primer set por 6-3.

En la segunda manga el trámite fue muy parejo y todo indicaba que se definiría en el tie break. Pero en un momento clave, el norteamericano forzó a los errores de ‘Jano’ para concretar un quiebre en el undécimo game. Finalmente se llevó el parcial por 7-5.

Esto provocó una caída en el nivel del chileno, mientras que Auger-Aliassime reforzó su confianza. Así, en el tercer set mostró su mejor tenis y logró cerrar el partido con un cómodo 6-1, poniendo fin al sueño del nacional en 2 horas y 9 minutos.

¿Cuánto escalará Tabilo en el ranking?

Pese a su eliminación en octavos de final, la histórica participación de Alejandro Tabilo en Roland Garros le permitirá conseguir un importante ascenso en el ranking ATP.

La raqueta número uno de Chile tendrá un alza significativa, posicionándose 31º en el escalafón mundial.