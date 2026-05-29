Alejandro Tabilo (36° ranking ATP) sigue avanzando en Roland Garros 2026 y ya está en la tercera ronda del cuadro principal. El número 1 de Chile se medirá ante el local Moise Kouame (318°) este sábado 30 de mayo, con un lugar en los octavos de final en juego.

El duelo tiene un ingrediente especial: Kouame, de apenas 17 años, es la gran sorpresa del torneo hasta el momento. El joven francés llegó hasta aquí tras imponerse al paraguayo Daniel Vallejo en cinco sets, y contará con el apoyo total del público parisino, lo que lo convierte en un rival que no hay que subestimar pese a la diferencia de ranking.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores en el circuito profesional.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Moise Kouame en Roland Garros 2026?

El duelo de Alejandro Tabilo vs Moise Kouame se podrá seguir en vivo mediante las señales de ESPN en cable y mediante la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para usuarios del plan Premium.

Cable: ESPN

Streaming: Disney+

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Moise Kouame en Roland Garros 2026?

El partido entre Tabilo y Kouame se jugará este sábado 30 de mayo, aproximadamente a las 09:30 horas de Chile, en la cancha Suzanne Lenglen. Será el tercer turno de la segunda cancha en importancia del torneo, por lo que el horario podría variar según la duración de los partidos anteriores.

Fecha: Sábado 30 de mayo

Horario: Cerca de las 09:30 horas de Chile

Cancha: Suzanne Lenglen — Stade Roland Garros, París

¿Cómo llega Alejandro Tabilo a esta instancia?

El Jano llegó a la tercera ronda por dos vías distintas. En la primera ronda superó al polaco Kamil Majchrzak (78°), mientras que en la segunda avanzó sin jugar tras la baja del monegasco Valentin Vacherot (19°), quien debió retirarse del torneo.

De ganar ante Kouame, Tabilo logrará el mejor resultado de su carrera en Grand Slams, superando la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon 2024.