Datos Clave Se despide de la arcilla: Tabilo se inscribió en el ATP de Queen’s para preparar el tercer Grand Slam, Wimbledon. El verdugo de Tabilo: En caso de avanzar a segunda fase, Jano deberá enfrentarse a Jiri Lehecka, quien lo ha vencido en dos ocasiones. El mejor rival para Jano: La segunda opción es Kamil Majchrzak, rival al que Tabilo le ha ganado dos veces.

La temporada de la primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, ha ido en ascenso durante el último tiempo, ya que en el tour del circuito de arcilla Jano logró colocar su nombre en fases decisivas en torneos europeos, como por ejemplo en el Challenger de Aix-en-Provence, donde se coronó campeón y Roland Garros, donde consiguió por primera vez en su carrera llegar a octavos de final.

Tras su buen desempeño en la arcilla, Tabilo tuvo que despedirse para iniciar el circuito de césped, camino al tercer Grand Slam del deporte, Wimbledon. Para prepararse, Jano se inscribió en el ATP de Queen’s, donde ya tiene su rival para el debut y su posible segundo contrincante, que es su bestia negra.

¿Quién es el rival de Tabilo en el ATP de Queen’s?

Durante esta jornada se revelaron los cuadros del ATP de Queen’s, y Alejandro Tabilo deberá esperar para conocer quién será su primer contrincante en la primera ronda del torneo sobre césped, pero sí se conoció quién podría ser su segundo contrincante, que es una bestia negra para Jano.

En caso de clasificar a segunda ronda, los posibles rivales del chileno serían el polaco Kamil Majchrzak (76°) o el checo Jiri Lehecka (12°). Este último es el actual subcampeón del torneo, ya que la temporada pasada cayó en la final ante Carlos Alcaraz, y además es un tenista que ya se ha enfrentado ante Tabilo y le ha ganado dos veces.

Lehecka se enfrentó dos veces este año ante Tabilo. Ambas en Masters 1000, uno en Monte-Carlo y otra en Roma, y en los dos encuentros se quedó con la victoria. En caso de clasificar, Alejandro Tabilo tendrá la posibilidad de desbalancear el registro ante el checo, que se ha convertido en un dolor de cabeza para la raqueta nacional.

Por otra parte, si el checo cae ante Kamil Majchrzak y este se convierte en rival de Tabilo en segunda ronda sería un panorama completamente distinto para Jano, ya que ha jugado dos veces igualmente ante el tenista polaco, pero en este caso la raqueta nacional cuenta con un registro favorable de 2-0.