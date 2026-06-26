Datos Clave El próximo reto de Jano: La primera raqueta nacional realizará su debut la semana entrante en Wimbledon, el tercer Grand Slam del circuito. Un viejo conocido: Tabilo enfrentará a un rival al cual ya ha vencido dos veces, la última vez fue en el pasado Roland Garros. ¿Cuándo debuta Tabilo?: El debut de Jano será el próximo lunes 29 de junio con horario a confirmar.

Tras un destacado paso por el circuito de arcilla en el que subió bastantes puestos en el ránking ATP, Alejandro Tabilo da paso a su segundo torneo en la superficie de césped, el tercer Grand Slam del deporte: Wimbledon. Jano ostenta el puesto n° 30 del ránking, por lo que inicia el certamen desde el cuadro principal.

El único chileno en participar en el tercer Grand Slam del deporte conoció durante esta jornada a su próximo rival y su camino en caso de avanzar de fase. En primera ronda se enfrenta a un viejo conocido, al cual ya ha vencido en dos ocasiones, ambos en dos de los eventos más grandes del tenis mundial y con un registro muy reciente.

¿Contra quién juega Tabilo en Wimbledon?

La primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, se deberá medir ante el tenista polaco de 30 años, Kamil Majchrzak, actual ránking 46 del circuito. Jano y Majchrzak se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en rondas de 128. La primera fue el año 2022 en el US Open con victoria para Jano por 6-1 / 6-4 / 6-7(3) / 6-1. El segundo choque fue reciente, más precisamente en Roland Garros, con triunfo para el chileno por 6-1 / 6-3 / 6-4.

En caso de que Tabilo logre avanzar a treintaidosavos de final, tendrá que medirse ante el ganador del cruce entre el italiano Mattia Bellucci que ostenta el ránking 65 y el estadounidense Zachary Svajda, actual 69° del mundo. Cabe destacar que nunca se ha medido Tabilo ante alguno de sus dos próximos rivales.

¿Cuándo debuta Tabilo en Wimbledon?

Alejandro Tabilo realizará su debut en Wimbledon ante el polaco Kamil Majchrzak por la ronda de 128 participantes. El choque entre el único tenista chileno en el certamen y el europeo se disputará el próximo lunes 29 de junio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, Inglaterra. El horario aún no está confirmado y el duelo podrá ser visto por las pantallas de Disney+.