Alejandro Tabilo enfrenta al poderoso Andrey Rublev en las semifinales del ATP 250 de Bastad, en Suecia. El chileno busca clasificar a su segunda final de este circuito en la temporada, aunque al frente tiene a un rival que ha sabido ser top ten y ganar prestigiosos torneos, como los Masters 1000 de Montecarlo (2023) y Madrid (2024).

Actualmente es el 16° del mundo, pero Tabilo es el 31°, por lo que tiene con qué darle pelea al ruso. De hecho, la última vez que jugaron en el Masters de Miami en esta misma temporada se impuso el jugador nacional, algo que seguramente está en consideración de ambos tenistas a la hora de planificar el partido. El historial completo está 1-1.

Será el primer sembrado, Rublev, contra el tercero (Tabilo) en Bastad, por lo que nos espera un gran partido en el Nordea Open.

¿Dónde ver el partido de Alejandro Tabilo vs Andrey Rublev en el ATP de Bastad?

El compromiso de Alejandro Tabilo vs Andrey Rublev puedes verlo a través del streaming de Disney + Premium, el que lleva en exclusiva todo el circuito de la ATP a nuestro país, excepto el Chile Open.

TV. No tiene transmisión

Streaming: Disney + Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Andrey Rublev por el ATP de Bastad?

Alejandro Tabilo y Andrey Rublev chocan este sábado 17 de julio a las 08:30 horas aproximadamente, aunque dependerá de la duración de la primera semifinal de Daniel Vallejo vs Luciano Darderi que empieza a las 07:00 horas, ya que ambos partidos son en la misma cancha.

Fecha: Sábado 17 de julio

Horario: 08:30 aproximadamente

Estadio: Bastad Tennis – Cancha central

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Andrey Rublev en el ATP de Bastad?

Si Alejandro Tabilo le gana a Andrey Rublev avanzará a la final del ATP de Bastad, la segunda del año tras hacerlo en febrero pasado en Río de Janeiro (Brasil), aunque ahora espera conseguir su primer título del año en este nivel, ya que lo hizo en la categoría Challenger en Aix-En-Provence (Francia).

Además, un triunfo dejará a Tabilo en el puesto 29 del ranking de la ATP.