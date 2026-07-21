Alejandro Tabilo enfrenta al portugués Tiago Torres en los octavos de final del ATP 250 de Estoril, en Portugal. El chileno, 30° del ranking mundial, llega tras su destacada actuación en el torneo 250 de Bastad, donde alcanzó las semifinales, y al igual que en el certamen sueco quedó libre en la primera ronda gracias a su condición de tercer cabeza de serie, avanzando directamente a la ronda de los 16 mejores.

Al frente tendrá a un rival inédito: Tabilo se medirá por primera vez en su carrera ante Torres, 427° del mundo y quien juega el certamen tras una invitación para disputar el cuadro principal, llegando con la moral en alto luego de dar uno de los golpes en la primera fase al derrotar con autoridad al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por 6-4 y 6-2. Para el luso de 24 años, que se formó cuatro temporadas en el tenis universitario de Estados Unidos, fue su primera victoria a nivel ATP.

Tabilo, en todo caso, no llega en frío: ya debutó exitosamente en la modalidad de dobles junto al ecuatoriano Diego Hidalgo, triunfo que le otorgó confianza y ritmo de cara a su estreno individual.

¿Dónde ver el partido de Alejandro Tabilo vs Tiago Torres en el ATP de Estoril?

El compromiso de Alejandro Tabilo vs Tiago Torres puedes verlo a través del streaming de Disney+ Premium, plataforma que lleva en exclusiva el circuito de la ATP a nuestro país.

TV: No tiene transmisión

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Tiago Torres por el ATP de Estoril?

Alejandro Tabilo y Tiago Torres chocan este miércoles 22 de julio, en un partido programado no antes de las 12:00 horas de Chile, aunque el inicio podría variar según la duración de los encuentros previos en la misma cancha.

Fecha: Miércoles 22 de julio

Horario: No antes de las 12:00 horas

Estadio: Clube de Ténis do Estoril (Portugal)

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Tiago Torres en el ATP de Estoril?

Si Alejandro Tabilo derrota a Tiago Torres avanzará a los cuartos de final del ATP de Estoril, dando el primer paso en el cierre de la temporada de arcilla europea, en busca de puntos clave para consolidarse en el top 30 del ranking mundial.