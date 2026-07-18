Datos Clave Se quedó en semifinales: Alejandro Tabilo cayó ante Andrey Rublev en el ATP 250 de Bastad. Resultado: Jano cayó por parciales de 4-6, 6-4 y 4-6 y dos horas y diez minutos. Próximo torneo: Ahora el chileno se preparará para el ATP 250 de Estoril en Portugal.

Alejandro Tabilo (31º ranking ATP) batalló, pero no pudo ante Andrey Rublev (16º) y quedó a las puertas de su segunda final en el circuito esta temporada. El chileno cayó en tres sets ante el ruso y dijo adiós al ATP 250 de Bastad en las semifinales.

Tabilo cayó dando pelea ante Rublev en Bastad

La raqueta nacional luchó durante dos horas y diez minutos ante un Rublev que no claudicó para quedarse con la victoria. En el primer set ‘Jano’ sufrió un quiebre tempranero en el tercer juego, el cual resultó decisivo para que el ruso se quedara con la primera manga por 6-4.

En el segundo parcial, en tanto, Tabilo sacó a relucir su mejor tenis y logró romper el servicio de su rival en el sexto game. Si bien llegó a estar 5-2 arriba, todo se complicó en el noveno juego, cuando Rublev recuperó el break. Afortunadamente el nacional volvió a quebrar de vuelta, se quedó con el set por 6-4 y forzó la definición a un tercero.

En el tercero y definitivo ambos se mostraron seguros con su servicio, pero tras un game irregular, Tabilo sufrió un quiebre en el séptimo juego, el cual le bastó a Rublev para llevarse el partido con otro 6-4.

El próximo desafío de Tabilo en el circuito ATP

De esta forma, Alejandro Tabilo se despidió del ATP de Bastad frente a 16º del mundo y primer cabeza de serie del torneo, por lo que ahora deberá enfocarse en su próximo desafío.

La siguiente competencia de ‘Jano’ será en el ATP 250 de Estoril, en Portugal, el cual se disputará entre el 20 y 26 de julio.

La gran noticia para el chileno es que gracias a su actuación en tierras suecas subió un puesto en el ranking live y actualmente se encuentra 30º en el escalafón mundial.