Alejandro Tabilo (30° del mundo) logró un tremendo punto en su victoria Térence Atmane (56°) por el ATP 500 de Washington. Esta gran ejecución ayudó al chileno a pavimentar el rumbo del partido ante el francés y avanzar a los cuartos de final en el certamen que se desarrolla en Estados Unidos.

El chileno se impuso por parciales de 6-3 y 7-6(6) en poco más de una hora y media de juego, jugando uno de sus mejores partidos del último tiempo, con un gran nivel, digno de estar en el top 30 del orbe.

¿Cómo fue el increíble punto de Alejandro Tabilo vs Térence Atmane en Washington?

Se jugaban los primeros juegos del segundo set y Alejandro Tabilo disputó un importante “rally” con Térence Atmane, es decir, un largo paleteo.

La jugada cambió cuando Tabilo subió a la red y recibió un globo por parte del europeo, aunque la respuesta del chileno fue genial: una potente “Gran Willy” (lanzamiento entre las piernas) que provocó un error no forzado de Atmane, con una volea que se fue ancha.

La victoria de Alejandro Tabilo sobre Térence Atmane

El primer set fue muy sólido por parte de Alejandro Tabilo: el chileno resistió un inicio muy prometedor de Térence Atmane en las primeras pelotas y respondió con golpes muy potentes que lo llevaron a ganar su primer quiebre en el tercer juego.

Desde ahí sostuvo su saque hasta que dio el nuevo golpe en el noveno game, con un nuevo rompimiento que le sirvió para cerrar el primer set a su favor.

En la segunda manga fue todo muy parejo, sin rompimientos a favor de nadie: la primera raqueta nacional esperó su momento y este llegó en el tie break con un triunfo de 8-6.