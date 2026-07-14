Alejandro Tabilo afronta un nuevo desafío en la gira europea sobre arcilla. Tras su paso por Wimbledon, el número uno de Chile cambia de superficie y se estrena en el ATP 250 de Bastad, torneo donde aparece como tercer cabeza de serie y quedó libre en la primera ronda.

El chileno enfrentará en octavos de final al argentino Lautaro Midón, quien viene desde la qualy y logró el primer triunfo ATP de su carrera al vencer a Facundo Díaz Acosta por 3-6, 6-4 y 6-2. El ganador avanzará a cuartos de final en Suecia.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Lautaro Midón en el ATP de Bastad 2026?

El partido entre Alejandro Tabilo y Lautaro Midón por el ATP 250 de Bastad será transmitido vía streaming por Disney+ Premium.

TV: Por confirmar

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Lautaro Midón?

Alejandro Tabilo vs Lautaro Midón se jugará por los octavos de final del ATP 250 de Bastad. El partido está programado para esta semana, pero el horario oficial aún debe ser confirmado por la organización del torneo.

Fecha: Jueves 16 de julio de 2026

Jueves 16 de julio de 2026 Hora: Por confirmar

Por confirmar Torneo: ATP 250 de Bastad

ATP 250 de Bastad Ronda: Octavos de final

Octavos de final Superficie: Arcilla

Arcilla Sede: Bastad Tennisstadion, Suecia

La organización del Nordea Open publica el orden de juego día a día y advierte que la programación puede actualizarse según clima, duración de partidos y planificación televisiva.

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Lautaro Midón al partido?

Alejandro Tabilo llega a Bastad como tercer sembrado del cuadro, condición que le permitió avanzar directamente a la segunda ronda en un torneo de 28 jugadores. El chileno vuelve al polvo de ladrillo después de una gira sobre césped donde no pudo encontrar regularidad.

Lautaro Midón, en cambio, viene con ritmo competitivo desde la clasificación. El argentino derrotó en primera ronda a Facundo Díaz Acosta, levantando un set en contra para instalarse en octavos y asegurar su primer triunfo en un cuadro principal del ATP Tour.

¿Cuál es el historial entre Alejandro Tabilo y Lautaro Midón?

Tabilo y Midón se han enfrentado una vez en el circuito profesional, con triunfo para el chileno.

El antecedente fue este mismo año en el Challenger de Concepción, donde Tabilo venció al argentino por 5-7, 6-1 y 6-2 en cuartos de final.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Lautaro Midón?

Si Alejandro Tabilo derrota a Lautaro Midón, avanzará a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

En esa instancia, el chileno enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Thiago Agustín Tirante y el georgiano Nikoloz Basilashvili, quienes también quedaron ubicados en el mismo sector del cuadro.

En resumen

Alejandro Tabilo debutará ante Lautaro Midón por los octavos de final del ATP 250 de Bastad 2026.

El partido se disputará el jueves 16 de julio, con horario aún por confirmar, y se podrá ver vía streaming por Disney+ Premium.

Tabilo llega como tercer cabeza de serie y busca retomar confianza sobre arcilla, mientras que Midón viene desde la qualy y acaba de conseguir su primera victoria en un cuadro principal ATP.