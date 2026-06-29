Alejandro Tabilo (33º ranking ATP) enfrenta este martes 30 de junio al polaco Kamil Majchzak (45º) por la primera ronda de Wimbledon 2026, tercer Grand Slam de la temporada.

‘Jano’, único chileno en el cuadro principal del major británico, llega sin triunfos en césped este 2026 tras caer en sus estrenos en Queen’s y Mallorca. Pese a ello, buscará reeditar lo hecho en 2024, cuando alcanzó la tercera ronda del torneo de tenis más antiguo del mundo.

Por su parte, Majchzak llega en un gran momento, puesto que viene de conquistar el ATP de s’Hertogenbosch, donde derrotó a Álex de Miñaur para conseguir el primer título de su carrera.

¿Quién transmite Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak en Wimbledon 2026?

El partido entre Alejandro Tabilo y Kamil Majchrzak por la primera ronda de Wimbledon 2026 será transmitido a través de ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.

TV: ESPN

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak?

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak se enfrentan este martes 30 de junio a las 6 de la mañana de nuestro país en la Cancha 5 del All England Lawn Tennis and Croquet Club

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Hora: 06:00 horas de Chile

Sede: Cancha 5, All England Lawn Tennis and Croquet Club (Reino Unido)

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo le gana a Kamil Majchrzak en Wimbledon 2026?

Si Alejandro Tabilo vence a Kamil Majchrzak en su estreno en Wimbledon 2026 avanzará a la segunda ronda del Grand Slam británico. En dicha instancia enfrentaría al vencedor de la llave entre el español Pablo Llamas Ruiz (119º) y el estadounidense Zachary Svajda (62º).

Tabilo y Majchrzak se han visto las caras en dos oportunidades, ambas en la primera ronda de un Grand Slam. La primera de ellas fue en el US Open 2022, donde Jano se impuso en cuatro sets por parciales de 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1. La última vez ocurrió hace poco más de un mes, en Roland Garros, donde el chileno venció en sets corridos y derrotó al polaco por 6-1, 6-3 y 6-4.