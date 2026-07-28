Alejandro Tabilo (30° en el ranking mundial) enfrenta la segunda ronda del ATP 500 de Washington, Estados Unidos, y lo hace contra el francés Térence Atmane (56°), encuentro en el que busca la clasificación a los cuartos de final del certamen que abre la gira de cemento por Norteamérica.

Tabilo llega después de un valioso triunfo contra el neerlandés Tallon Griekspoor (66°), por parciales de 7-6(3), 4-6 y 6-4. Fue una muestra de buen tenis, pero también de carácter, ya que venía de una dura caída la semana anterior contra el portugués Tiago Torres, quien ocupaba el puesto 427° en ese momento, por lo que fue una gran sorpresa.

Por su parte, Atmane llega a este duelo tras haber dado una importante gran sorpresa en el torneo al dejar fuera al sexto favorito Frances Tiafoe (19°), en un encuentro en el que, además, vino desde atrás después de perder el primer set. El resultado final fue 4-6, 6-3 y 6-4.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Térence Atmane por el ATP de Washington?

El partido de Alejandro Tabilo vs Térence Atmane lo puedes ver a través de la plataforma de streaming de Disney + Premium, única plataforma oficial disponible para ver el compromiso en Chile.

TV: No tiene transmisión

Streaming: Disney + Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Térence Atmane por el ATP de Washington?

El duelo de Alejandro Tabilo vs Térence Atmane se jugará este jueves 30 de julio en horario por confirmar por la segunda ronda del ATP 500 de Washington.

Fecha: Miércoles 29 o Jueves 30 de julio

Horario: Por confirmar

Estadio: William H.G. FitzGerald Tennis Center

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Térence Atmane?

Si Alejandro Tabilo derrota al francés Térence Atmane avanzará a los cuartos de final del ATP 500 de Washington, lo que además implicará que alcance al menos el puesto 28° del ranking internacional, con posibilidades de subir al 27°.

Además, sería la primera vez en los últimos dos meses que ganaría dos partidos seguidos habiéndolos disputado en cancha, ya que hace dos semanas avanzo dos rondas en Bastad, pero uno de esos partidos fue con retiro de su contrincante Thiago Tirante.