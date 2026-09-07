Datos Clave Participación: Alejandro Tabilo alcanzó por primera vez la tercera ronda del US Open. Se despidió tras caer ante el alemán Alexander Zverev. El premio: Luego de superar con éxito las dos primeras rondas, ‘Jano’ se embolsó US$290 mil. El ranking: A nivel deportivo, Tabilo escaló hasta el puesto 26º del ranking live de la ATP.

Alejandro Tabilo no pudo seguir avanzando en el US Open. El chileno alcanzó por primera vez la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, pero se despidió tras caer en tres sets ante el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo y primer cabeza de serie del torneo.

Pese a que el objetivo de ‘Jano’ era seguir haciendo historia en Estados Unidos, de igual forma sacó cuentas alegres con su participación, puesto que logró escalar en el ranking ATP y también consiguió un millonario premio.

Alejandro Tabilo escala en el ranking ATP tras el US Open 2026

Alejandro Tabilo firmó su mejor participación histórica en el US Open alcanzando la tercera ronda del certamen por primera vez en su carrera. La raqueta nacional se impuso al alemán Yannick Hanfmann (54º) y al australiano Alexei Popyrin (30º) en la primera y segunda ronda, respectivamente, lo cual le permitió sumar 100 puntos en el ranking ATP.

Estos resultados le permitieron escalar al puesto 26º de la clasificación en vivo, recortando distancia para ingresar al top 20 del circuito. Sin embargo, ‘Jano’ deberá esperar el resultado del resto de tenistas para conocer su ubicación en el escalafón mundial, considerando que la lista se actualiza oficialmente el próximo lunes 14 de septiembre.

El millonario premio de Alejandro Tabilo en el US Open 2026

Sin embargo, el número uno de Chile no solo sacó cuentas alegres a nivel deportivo, sino que también en el ámbito económico, donde se embolsó una cifra considerable tras su participación.

Esto porque al ingresar directo al cuadro principal del US Open como uno de los cabeza de serie del torneo y superar con éxito la primera y segunda ronda, el nacional ganó la suma de US$290 mil, es decir, alrededor de 270 millones de pesos chilenos.

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo?

Tras su participación en el US Open, el próximo desafío de Alejandro Tabilo es la serie de Copa Davis entre Chile y España, la cual está prevista para el 19 y 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional. ‘Jano’ integra el equipo nacional junto a Tomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto.