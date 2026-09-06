Datos Clave El resultado: Zverev venció 6-2, 7-6 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos. La chance perdida: Tabilo tuvo dos set points en el segundo set que no pudo concretar. Lo que viene: Tabilo jugará la Copa Davis ante España el 19 y 20 de septiembre.

Dos set points fueron todo lo que separó a Alejandro Tabilo de complicar seriamente a uno de los grandes favoritos del US Open. El chileno no pudo concretarlos, y ese fue el resumen de su eliminación este domingo en la tercera ronda del torneo, tras caer 6-2, 7-6 y 6-2 ante el alemán Alexander Zverev, número 2 del ranking mundial.

Zverev salió mucho más agresivo que en sus duelos previos del certamen y encontró a un Tabilo tenso desde el arranque en el Arthur Ashe Stadium. Dos quiebres consecutivos en los primeros turnos de saque del chileno le bastaron para cerrar el primer set 6-2, sin que el nacional lograra asentarse en el partido.

El breve resurgir que no alcanzó

Todo indicaba que el segundo set seguiría el mismo guion, hasta que en el octavo juego, Tabilo aprovechó una baja de nivel del germano para quebrarle el saque. Ese golpe de confianza le permitió llegar con opciones reales al décimo game, donde tuvo dos chances de cerrar el set. Alexander Zverev, sin embargo, las salvó con su servicio y evitó el golpe.

El set siguió abierto hasta el final: un quiebre en contra en el undécimo juego pareció sentenciar todo, pero el chileno lo revirtió de inmediato para forzar el tie break. Ahí, dos definiciones le costaron el desempate por 7-2.

Looking to finish in 3️⃣!



Zverev takes a two set lead over Tabilo. pic.twitter.com/PXXDNqB7u0 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Sin margen en el tercer set

Ese desgaste emocional pasó la cuenta en la manga final. Tabilo no logró sostener la precisión, mientras Zverev recuperó parte de la agresividad inicial. Un quiebre en el sexto juego, con una doble falta del chileno de por medio, terminó de inclinar la balanza.

El alemán no desaprovechó la ventaja y cerró el partido con otro rompimiento en el octavo game, completando así su triunfo más veloz en el torneo hasta ahora: 6-2, 7-6 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos.