Datos Clave La frase clave: “Debo trabajar lo mental; lo tenía ahí.” El resultado: Cayó 6-2, 7-6(2) y 6-2 ante Alexander Zverev, número 2 del mundo. Lo que viene: La gira asiática y la serie de Copa Davis en la próxima gira.

Había una promesa detrás de este partido. Antes de enfrentar a Alexander Zverev, Alejandro Tabilo contó que llevaba semanas trabajando de forma puntual el costado mental de su juego junto al psicólogo deportivo Pablo Pécora, con la ilusión de revertir la derrota que había sufrido ante el mismo rival en la edición anterior del US Open. El resultado terminó siendo casi calcado al de hace un año.

Tabilo (25° del ATP) cayó nuevamente ante Zverev (2°) por 6-2, 7-6(2) y 6-2, despidiéndose en la tercera ronda del torneo. Y al analizar lo ocurrido en la cancha central Arthur Ashe, el propio jugador señaló como causa principal el mismo terreno que había intentado fortalecer en la previa.

Lo que reconoció el propio Tabilo

“Cuando juego estos partidos, entro tenso, nervioso. Fue un comienzo muy feo, no sentía nada la pelota, saqué muy mal. Cuando no saco bien, me empiezo a poner tenso desde atrás. Tengo que trabajar la parte mental”, admitió el chileno tras el partido.

También compartió parte de la conversación que sostuvo con su entrenador: “Hablaba con Juanpi (Juan Pablo Gándara) en el vestuario, que tengo que entrar un poco más a querer matar. Lo tenía ahí, faltó ser un poco más agresivo”, relató, en referencia al tramo del segundo set en el que tuvo opciones concretas de emparejar el partido.

El análisis técnico y lo que viene

Sobre esas chances desaprovechadas, profundizó: “Generé muchas oportunidades haciéndolo jugar, de atrás estaba mucho más sólido que él en el segundo set. En los puntos de break, faltó ir a buscar la pelota. Si fallaba, fallaba, pero faltó querer ir a buscarla”.

El tenista también reflexionó sobre el desafío de competir contra rivales de esa jerarquía. “Siento que vengo jugando bien, entonces me pongo expectativas. Quiero pensar que le puedo ganar a estos jugadores. Algo que tengo que hablar bien con el equipo: ver cómo enfrentar mucho mejor estos partidos”, explicó.

Pese a la eliminación, rescató un balance positivo del certamen. “Fue un muy buen torneo. Poder jugar en este estadio. También aguantar cuatro sets, que antes me costaba bastante, significa que he vuelto a trabajar muy bien la parte física. Se viene la gira asiática, que me fue bien el año pasado, y me gustaría seguir con ese ritmo. Y se viene lo más importante: la Davis. Volver a casa y preparar la arcilla, hay que salir con todo con el equipo”, cerró.