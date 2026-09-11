Datos Clave A la final: Alexander Zverev venció a Khachanov y quedó a una victoria del título en el US Open Venció a Tabilo en el camino: Lo hizo en tercera ronda y en tres sets ¿Contra quién define?: El domingo juega con el ganador del duelo entre Frances Tiafoe y Ben Shelton

El alemán Alexander Zverev (2° en el ranking de la ATP) clasificó a la gran final del US Open tras vencer en sets corridos al ruso Karen Khachanov (50°) en casi tres horas de juego en Flushing Meadows, Nueva York.

Zverev fue verdugo del chileno Alejandro Tabilo en la tercera ronda de este torneo, partido en el que perfectamente Jano pudo alargar la historia al menos un set más, pero terminó sucumbiendo contra Sasha, quien desde ese partido mejoró considerablemente su nivel.

La victoria de Alexander Zverev sobre Karen Khachanov en el US Open

El triunfo de Alexander Zverev sobre Karen Khachanov fue por parciales de 6-3, 7-6(7) y 7-6(6), en un encuentro que se extendió exactamente por dos horas y 59 minutos en la pista central Arthur Ashe.

Khachanov exigió en todos los sets a Sasha, pero jamás lo llevó al límite. En el primer set cedió su saque en un juego clave al final para perderlo. Después jugo muy buenos tiempos breaks, pero no pudo sellar ninguna manga a su favor, pese a tener dos puntos de set en el tercero, momento que tampoco alcanzó a ser tan tenso para el alemán por la ventaja que ya tenía en ese momento en parciales.

¿Cuándo y contra quién juega Alexander Zverev la final del US Open?

Alexander Zverev jugará la final del US Open el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas, jornada en la que buscará su segundo título de Grand Slam tras conquistar Roland Garros en esta misma temporada.

Su rival será estadounidense y saldrá del compromiso entre Frances Tiafoe y Ben Shelton, por lo que tendrá el público en contra, aunque no es un aspecto que afecte demasiado al germano.