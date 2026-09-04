Alejandro Tabilo (28º ranking ATP) jugará por primera vez la tercera ronda del US Open. La raqueta número uno de Chile hizo historia en el último Grand Slam de la temporada y ahora tendrá un duro desafío por delante, puesto que se medirá a uno de los mejores del planeta. Hablamos del alemán Alexander Zverev (2º del mundo), primer cabeza de serie del torneo.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev por el US Open?

El partido entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se podrá ver a través de la cadena televisiva de ESPN, la cual tiene los derechos para transmitir el US Open en Chile. Además, podrás sintonizarlo en vivo en la plataforma de streaming de Disney+ Premium, que tiene la cobertura completa de la competencia.

TV: ESPN

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev por el US Open?

El cruce entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev está programado para este sábado 5 de septiembre a las 20:10 horas de Chile en el Arthur Ashe Stadium. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de torneos, el inicio del partido podría aplazarse considerando que hay partidos previos.

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Horario: No antes de las 20:10 horas de Chile

Estadio: Arthur Ashe Stadium

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Alexander Zverev a este partido?

Alejandro Tabilo clasificó por primera a la tercera ronda del US Open luego de superar al alemán Yannick Hanfmann y al australiano Alexei Popyrin en la primera y segunda fase, respectivamente. En su último partido, ‘Jano’ arrancó en desventaja tras ceder el primer set por 2-6, pero logró sacarlo adelante y quedarse con el triunfo por 7-6, 7-6 y 6-2.

Por su parte, Alexander Zverev llegó a esta etapa sufriendo más de la cuenta. El número dos del mundo venció en su debut al italiano Lorenzo Sonego en cinco set, situación que repetió en segunda ronda ante el francés Quentin Halys, a quien derrotó por 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3.

Esta será la tercera vez que ambos tenistas se ven las caras. Por ahora, el registro favorece a Zverev con dos triunfos. La última vez que se enfrentaron fue en el US Open 2025, cuando el alemán se impuso en tres sets.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Alexander Zverev?

Si Alejandro Tabilo vence a Alexander Zverev se inscribirá en octavos de final del US Open, lo cual sería uno de los hitos más importantes de su carrera. De lograrlo, ‘Jano’ igualaría su mejor marca en un Grand Slam, puesto que solo ha alcanzado la cuarta ronda en una ocasión: fue este año en Roland Garros.