Chile vuelve a la Copa Davis este fin de semana cuando enfrente a España por la ronda 2 de los Qualifiers de la competición. El equipo liderado por Nicolás Massú buscará acceder a la Final 8 del torneo y darle una alegría al país en plenas Fiestas Patrias.

La serie se jugará entre sábado y domingo y Alejandro Tabilo (28º ranking ATP) será el primero en saltar a la cancha enfrentando a Daniel Mérida (41°). Posteriormente Cristian Garin (133°) se medirá a Rafael Jódar (14°) para cerrar la jornada sabatina. La segunda jornada iniciará con el dobles y si ningún equipo ha conseguido las tres victorias a esas alturas, todo se definirá en los singles.

¿¿Qué canal transmite Chile vs España por la Copa Davis?

La serie entre Chile y España por la Copa Davis no será transmitida en la televisión abierta. La única forma de verlo es a través de DSports en DirecTV y las plataformas de streaming de DGO y Paramount+

TV abierta: No tiene transmisión

TV de pago: DSports / DirecTV

¿Dónde ver Chile vs España ONLINE por streaming?

Chile vs España por la ronda 2 de los Qualifiers de la Copa Davis se podrá ver ONLINE por streaming en las plataformas de pago de DGO y Paramount+.

¿Dónde ver GRATIS Chile vs España por la Copa Davis?

La serie de Copa Davis entre Chile y España no tendrá transmisión gratis en Chile. La única forma de verlo EN VIVO es a través de la TV de pago y las plataformas de streaming de DGO y Paramount+.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs España por la Copa Davis?

Chile vs España jugarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. La jornada sabatina comenzará desde las 13:00 horas con los primeros dos partidos de singles. El segundo día iniciará a las 12:00 horas con el dobles y los duelos individuales de ser necesarios.

Sábado 19 de septiembre: Desde las 13:00 horas con los primeros partidos de singles

Domingo 20 de septiembre: Desde las 12:00 horas con el dobles y el resto de singles de ser necesarios

Estadio: Court Central Anita Lizana, Estadio Nacional

¿Cómo llegan Chile y España a la Copa Davis?

Chile llega con una baja sensible a la serie contra España, puesto que Nicolás Jarry quedó descartado producto de una lesión en el codo. El equipo nacional estará compuesto por Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°).

Por su parte, Carlos Alcaraz será el gran ausente del combinado español, que llega a la ronda 2 de los Qualifiers con Rafael Jódar, Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

¿Qué pasa si Chile vence a España en la Copa Davis?

Si Chile vence a España por la ronda 2 de los Qualifiers clasificará directamente a la Final 8 de la Copa Davis, la cual se jugará en Bolonia, Italia entre el 24 y el 29 de noviembre de 2026. De conseguirlo, sería la tercera vez que Chile acceda a esta instancia, luego de hacerlo en 2023 y 2024.