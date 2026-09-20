Datos Clave Humillados en casa: Chile cae en los 4 juegos ante España por la Copa Davis. Eliminados en ronda 2: La escuadra nacional no supera los Qualifiers y volverá a jugar el próximo año. ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Copa Davis?: En febrero del 2027 disputará la ronda I de los Qualifiers. El rival y dónde se jugará se decidirá en noviembre.

Desolador fin de semana se vivió en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, ya que Chile, en plena época de celebraciones patrias, fue arrasado por España en la Ronda 2 de los Qualifiers de la Copa Davis 2026. La escuadra comandada por Nicolás Massú no ganó ningún encuentro y se despidió de la actual edición de la competencia.

Durante esta jornada, el equipo chileno saltó a la arcilla dos puntos abajo, con una mínima posibilidad de estirar la serie hasta el quinto partido, pero las ilusiones fueron truncadas en los dobles, cuando la dupla nacional conformada por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios fue arrasada por 6-0 y 6-3 por el dúo europeo conformado por Pedro Martínez y Jaume Munar.

A pesar de que la escuadra europea consiguió la clasificación a la Final 8 de Bolonia, se disputó el cuarto partido de la serie, que presentó a Matías Soto en los nacionales y a Martín Landaluce en los españoles. El duelo concluyó 2-6 y 3-6 a favor de la visita, que cerró con broche de oro su pase a la siguiente fase ante un Chile que no pudo celebrar sus fiestas patrias en la arcilla del Estadio Nacional.

¿Qué camino tiene Chile tras ser eliminado en Copa Davis?

Tras la dura barrida sufrida en territorio nacional ante España, Chile deberá esperar hasta el próximo año para disputar la Copa Davis. La escuadra dirigida por Nicolás Massú, a pesar de la derrota en casa ante los europeos, se mantiene en el Grupo Mundial I, y arrancará su participación en la “Copa del Mundo del Tenis” en la Ronda I de los Qualifiers del año 2027.

Con el cupo asegurado, Chile deberá esperar hasta noviembre del presente año para conocer a su próximo rival en la competencia, donde también se sabrá si jugará en condición de visita o de local. Tras el sorteo que se realizará a final de año, la próxima participación de la selección nacional en la copa arrancará en febrero del año 2027.