Alejandro Tabilo (31º ranking ATP) tendrá un duro desafío en su debut en el ATP 500 de Tokio, puesto que enfrentará al estadounidense Tommy Paul (16º) en su primer partido del torneo asiático.

La raqueta número uno de Chile quiere dejar atrás su tropiezo en el ATP 250 de Chengdú, donde se despidió en su estreno tras caer en dos sets ante el francés Adrian Mannarino.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Tommy Paul por el ATP de Tokio?

El partido entre Alejandro Tabilo y Tommy Paul por el ATP de Tokio se podrá ver EN VIVO en nuestro país a través de la plataforma de streaming de Disney+ Premium. Para acceder al contenido necesitas una suscripción activa al servicio.

Streaming: Disney+ Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Tommy Paul por el ATP de Tokio?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Tommy Paul está previsto para este miércoles 30 de septiembre no antes de las 00:15 horas de Chile en el Coliseo Ariake, cancha principal del torneo.

Fecha: Miércoles 30 de septiembre

Horario: No antes de las 00:15 horas de Chile

Estadio: Coliseo Ariake

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Tommy Paul a este partido?

Alejandro Tabilo viene de sufrir un duro traspié en su último torneo ATP en Chengdú, China. En dicha competencia, el chileno cayó en su debut ante el francés Adrian Mannarino, quien se llevó el partido con un doble 6-4. Antes de eso, ‘Jano’ sufrió una dolorosa derrota defendiendo a Chile en la Copa Davis.

Por su parte, Tommy Paul viene de caer en los octavos de final del US Open ante el español Carlos Alcaraz. El estadounidense fue superado en tres parciales por con parciales de 6-4, 6-3 y 6-4.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Tommy Paul?

Si Alejandro Tabilo vence a Tommy Paul se inscribirá en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, algo que jamás ha conseguido en su carrera (tanto en 2024 como en 2025 cayó en el debut). De avanzar, se enfrentará al vencedor de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46º) y el local Sho Shimabukuro (108º)