Datos Clave La joya arrolla a Gago: Jódar venció en sets corridos a Garin en el segundo duelo de la llave entre Chile y España. Chile contra las cuerdas: Los europeos van 2-0 arriba en la serie, y un punto más los dejaría como vencedores de la serie. ¿Cuándo vuelven a jugar Chile vs España en Copa Davis?: Este domingo 20 de septiembre se juegan los dobles desde las 12:00 horas en el Court Central Anita Lizana.

Pesadilla chilena en la primera jornada de la Copa Davis, ya que en el Court Anita Lizana, la escuadra nacional cayó en sus dos primeros partidos de singles ante la selección española. En el segundo turno, Cristian Garin fue arrollado por Rafael Jódar, primera raqueta y máxima promesa del equipo europeo, quien no se despeinó y venció al chileno en sets corridos.

En poco más de una hora de compromiso, la joven estrella española venció por 0-6 y 2-6 a Garin, quien tuvo un arranque complicado en el primer set, mientras que en el segundo logró reaccionar para descontar en el marcador, pero no alcanzó ante la clase de tenis que demostró el europeo, actual n°12 del ranking ATP.

Resumen de Garin vs Jódar por Copa Davis

En un primer set errático por parte de Cristian Garin, donde tuvo cuatro dobles faltas en su servicio, Rafael Jódar aprovechó la actuación de la segunda raqueta nacional y demostró por qué es n°14 del ranking ATP. Con un sólido juego, donde quebró en tres ocasiones a Gago, la joya española registró un 0-6 a favor en el Court Anita Lizana.

Tras un juego perfecto, la joya española encaminó el segundo set a su favor tras quebrar en el segundo saque a Cristian Garin. A pesar de ello, la segunda raqueta nacional logró reaccionar en el partido y logró dos puntos, uno de ellos con un break en el cuarto saque del español, pero no alcanzó ante el talento de Jódar, quien abrochó el segundo punto para España tras vencer a Garin por 2-6.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Copa Davis?

Chile tendrá que disputar la segunda jornada de Copa Davis ante España este domingo 20 de septiembre, en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. La escuadra dirigida por Nicolás Massú tiene la obligación de ganar los tres partidos restantes para clasificar a la Final 8, mientras que una victoria más de España dejaría a los chilenos fuera de competencia.

La jornada dominical de Copa Davis arranca a las 12:00 horas, con el partido de dobles que disputan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios ante Pedro Martínez y Jaume Munar. En caso de que los europeos ganen el partido se acaba la llave, mientras que un triunfo nacional alarga la serie a un cuarto duelo.

En caso de que Chile gane en los dobles, tendrá que disputar el tercer juego de singles, el cual está programado posterior a los dobles. En este duelo están confirmadas las participaciones de Alejandro Tabilo y Rafael Jódar. Si Jano vence a Jódar, la disputa por el último punto será entre Cristian Garin y Daniel Mérida. Este duelo en caso de realizarse dará inicio tras el término del partido entre las primeras raquetas de Chile y España.