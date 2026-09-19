Arranque oscuro para Chile en la serie ante España por la Ronda 2 de los Qualifiers de la Copa Davis, ya que en 2 horas y 13 minutos, Alejandro Tabilo cayó en tres sets ante Daniel Mérida, segunda raqueta española, en el primer singles de la llave entre chilenos y europeos. El chileno no aprovechó la localía y fue superado en los dos últimos sets del encuentro.

“Jano” se impuso de manera categórica en el primer set por 7-5 ante el español, que debutó en la competencia de selecciones del deporte, pero el europeo n°41 del ranking ATP logró revertir la realidad en la arcilla nacional, y con un doble 3-6 superó al máximo exponente del equipo chileno.

Resumen de Tabilo vs Mérida en Copa Davis

Con un Court Anita Lizana repleto de compatriotas, dio inicio la primera jornada de la llave entre Chile y España por Copa Davis, en un entretenido encuentro entre Tabilo y Mérida, primera y segunda raqueta respectivamente de sus selecciones. A pesar de que “Jano” apuntaba como favorito a quedarse con el partido, el español no se achicó como visitante y abrochó el primer punto para los europeos.

En un set de 55′ minutos, Alejandro Tabilo logró el primer quiebre del partido en el undécimo juego, con una increíble actuación del chileno quien hizo jugar al español y lo superó por 7-5 en el arranque del choque.

Tras conseguir el primer punto del encuentro, Daniel Mérida dio vuelta su actuación en la arcilla del Estadio Nacional, y con una buena cantidad de aes, logró desestabilizar a Jano, quien estuvo muy cerca de cerrar su segundo break en el compromiso. A pesar de contar con varias oportunidades de quebrar, el español se recompuso y sacó adelante el juego con tres puntos seguidos, dejando el segundo set 3-6 a su favor.

La tercera manga del compromiso fue una verdadera pesadilla para la primera raqueta nacional, quien no logró demostrar su mejor nivel en la arcilla y fue superado por Daniel Mérida, quien con un estilo de juego agresivo logró sellar la victoria española con otro 3-6 a su favor.

¿Cuándo es el segundo partido?

El segundo partido de la serie entre chilenos y españoles se disputará en los próximos minutos en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, cuando se enfrenten Cristian Garin ante Rafael Jódar, la primera raqueta española.

La serie entre Chile y España por la Copa Davis no será transmitida en la televisión abierta. La única forma de verlo es a través de DSports en DirecTV y las plataformas de streaming de DGO y Paramount+