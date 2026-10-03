Datos Clave Resultado: Denis Shapovalov derrotó a Alejandro Tabilo por 7-5, 3-6 y 6-4. Instancia: Octavos de final del ATP 500 de Tokio. Próximo torneo: Masters 1000 de Shanghai, desde el miércoles 7 de octubre.

Alejandro Tabilo quedó eliminado del ATP 500 de Tokio tras caer por 7-5, 3-6 y 6-4 ante el canadiense Denis Shapovalov, en un partido que se definió recién en los últimos juegos del tercer set. El número 1 de Chile remontó tras perder la primera manga, pero no pudo sostener la presión en el momento decisivo.

El chileno comenzó mejor y llegó a ponerse 3-1 arriba, pero el canadiense reaccionó inmediatamente para recuperar el quiebre. Cuando el parcial parecía encaminarse al desempate, Shapovalov volvió a presionar sobre el saque de Tabilo en el undécimo juego y terminó quedándose con el set por 7-5.

¿Cómo fue la remontada de Tabilo ante Shapovalov?

La respuesta del chileno fue inmediata. Tabilo elevó la intensidad de sus golpes y comenzó a tomar mayor iniciativa desde el fondo de la cancha. Shapovalov, en cambio, entregó algunas oportunidades con su servicio y el nacional aprovechó para inclinar el segundo parcial a su favor.

La raqueta nacional consiguió tomar ventaja y terminó cerrando el set por 6-3, llevando el partido a una tercera manga en la que ambos sostuvieron con firmeza sus turnos de saque durante buena parte del desarrollo.

¿En qué momento se le escapó el partido a Tabilo?

La definición llegó cuando el encuentro entró en su tramo más exigente. Con el marcador avanzando juego a juego, el canadiense encontró la oportunidad en el décimo game y consiguió el quiebre que terminó inclinando definitivamente el partido. El norteamericano no desperdició la ventaja y cerró el duelo por 6-4 para avanzar a los cuartos de final del torneo japonés.

Para Tabilo, el ATP 500 de Tokio termina en los octavos de final después de haber debutado con una contundente victoria sobre el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-2. Ahora el chileno deberá cambiar rápidamente de escenario, ya que su próximo desafío será el Masters 1000 de Shanghai, torneo que comenzará el miércoles 7 de octubre.