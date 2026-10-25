Datos Clave Rival: Rafael Jódar, 11° del ranking, en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. Historial 2026: Jódar lidera 2-1: ganó en Washington y Cincinnati; Tabilo en Indian Wells. Premio: El ganador enfrentará a Valentin Vacherot o a Mariano Navone en octavos.

Alejandro Tabilo, 31° del ranking ATP, debutará en el ATP 500 de Basilea ante el español Rafael Jódar, 11° del mundo, según quedó definido en el sorteo del sábado 24 de octubre. Será el cuarto duelo entre ambos este año y el historial favorece al europeo por 2-1.

Un rival que ya conoce bien

Tabilo y Jódar se han medido tres veces en 2026. El chileno ganó en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, en marzo, por 6-1 y 6-2. Después el español se recuperó con dos triunfos en agosto: en las semifinales del ATP 500 de Washington, por 6-7 (6), 6-4 y 6-4, y en la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati, por 6-2 y 6-1.

El camino en Basilea

El torneo se juega en cancha dura bajo techo, en Suiza, y reúne a 32 jugadores del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre. Las primeras rondas se disputan el lunes y el martes, con actividad desde las 12:00 horas locales.

Si Tabilo supera el estreno, se medirá en octavos de final con el ganador del cruce entre el monegasco Valentin Vacherot, 32°, y el argentino Mariano Navone, 45°. Entre los favoritos al título aparecen el estadounidense Ben Shelton, el francés Arthur Fils y el serbio Novak Djokovic.

El chileno llega a Suiza después de su eliminación en el Masters 1.000 de Shanghái, hace un par de semanas. Tras la actualización del ranking del 19 de octubre, retrocedió un puesto y abandonó el top 30: es 31° con 1.565 puntos y sigue como la primera raqueta nacional. En Basilea, parte de la gira indoor europea, no defiende puntos.

Qué significa para Tabilo

Con los números del año, el partido tiene un matiz claro: Tabilo ya demostró que puede ganarle a Jódar, con el contundente 6-1 y 6-2 de Indian Wells, pero perdió los dos partidos siguientes. Como no defiende puntos, llega a Suiza sin presión por el ranking.

Repasamos cómo terminó su paso anterior en la derrota de Shanghái. El partido de Basilea se juega el lunes 26 o el martes 27 de octubre, y el ganador enfrentará en octavos a Vacherot o Navone.