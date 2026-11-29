Datos Clave El rival: Chile visitará a Francia, diez veces campeona de la Copa Davis, en la primera ronda de los Qualifiers 2027. La fecha: La serie se jugará entre el 5 y el 7 de febrero de 2027; la sede y la superficie las definirá la federación francesa. Lo que viene: El ganador enfrentará en septiembre al vencedor de Gran Bretaña vs Perú, con un cupo a la Final 8 en juego.

El equipo chileno de Copa Davis ya conoce su primer desafío de 2027 y no es menor: Chile visitará a Francia en la primera ronda de los Qualifiers, que se disputará entre el 5 y el 7 de febrero. El sorteo se realizó este domingo en Bolonia, horas antes de la final entre Italia y España, y dejó al equipo de Nicolás Massú ante uno de los rivales más pesados del cuadro.

Francia tiene diez títulos de la Copa Davis, según el comunicado oficial del torneo, y la localía quedó de su lado por sorteo. La federación francesa deberá informar en los próximos días la ciudad y la superficie de la serie.

Por qué Chile no evitó a un gigante

El cruce venía con riesgo desde antes del sorteo. Chile no estuvo entre los 14 sembrados porque ocupa el puesto 16 del ranking de naciones, según La Tercera, de modo que podía tocarle cualquiera de los cabezas de serie. Francia entró al bombo como la décima sembrada.

El calendario tampoco ayuda. Las dos selecciones vienen de quedar eliminadas en la segunda ronda de los Qualifiers de esta temporada: Chile cayó 4-0 ante España en el Court Central Anita Lizana y Francia perdió 3-1 frente a Canadá. España, que hoy juega la final, recibe un bye directo a la segunda ronda de 2027.

Los números de un duelo desigual

La distancia entre ambos equipos se ve en el ranking ATP. Los franceses cuentan con 11 jugadores en el top 100 y cinco entre los 50 mejores, según La Tercera, encabezados por Arthur Fils (6°). Detrás aparecen Luca van Assche (34°), Ugo Humbert (38°), Quentin Halys (45°) y Arthur Gea (48°).

Del lado chileno, Alejandro Tabilo (31°) es la única raqueta dentro del top 200, como repasamos en el cierre del ranking de 2026. Lo siguen Tomás Barrios (203°), Cristian Garin (254°) y Matías Soto (259°), mientras que Nicolás Jarry aparece en el puesto 748 tras casi seis meses fuera por lesión.

Francia: Fils (6°), Van Assche (34°), Humbert (38°), Halys (45°), Gea (48°).

Fils (6°), Van Assche (34°), Humbert (38°), Halys (45°), Gea (48°). Chile: Tabilo (31°), Barrios (203°), Garin (254°), Soto (259°), Jarry (748°).

Tabilo (31°), Barrios (203°), Garin (254°), Soto (259°), Jarry (748°). Brecha entre segundas raquetas: 169 puestos entre Van Assche y Barrios.

Además, la serie marcará el estreno de Gaël Monfils como capitán francés, cargo que asumirá el próximo año tras su retiro.

Qué significa para Chile

En nuestra lectura, el sorteo deja a Chile con un margen muy estrecho: con Tabilo como único jugador en el rango de los franceses, cada punto que no dependa de él será cuesta arriba, y más aún si la serie se juega en cancha rápida bajo techo, la opción que La Tercera considera más probable por la época del año. La espera por la sede y la superficie será clave para que Massú arme su equipo.

El premio para el ganador es concreto. La segunda ronda de los Qualifiers se jugará del 17 al 19 de septiembre de 2027 ante el vencedor de Gran Bretaña vs Perú, con un cupo a la Final 8 en juego. Si Chile da la sorpresa en febrero y Perú hace lo propio en suelo británico, el camino a la fase final pasaría por un duelo sudamericano.

Una historia que empuja

Chile jugó una sola final de la Copa Davis, en 1976 ante Italia en Santiago, una historia que repasamos en la previa de la final de este año. En febrero, el equipo de Massú tendrá otra oportunidad de acercarse a la élite del torneo, esta vez ante una potencia histórica.

La próxima noticia llegará desde París: la federación francesa debe confirmar dónde y en qué superficie recibirá a Chile.