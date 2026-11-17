Datos Clave La Roja: Chile vs Colombia, a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, con transmisión de Mega, Mega 2 y MegaGO. Tenis: Matías Soto y Tomás Barrios debutan en el Challenger de Montevideo; Nicolás Jarry ya quedó eliminado. Además: Argentina recibe a Costa Rica en Córdoba en otro amistoso de la fecha FIFA.

El martes 17 de noviembre tiene un solo partido marcado en rojo para el hincha chileno: La Roja recibe a Colombia a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, en su último compromiso de 2026. La jornada se completa con dos chilenos en el Challenger de Montevideo y otro amistoso sudamericano de la fecha FIFA.

Todos los horarios están en hora de Chile. Este es el detalle de cada partido.

20:00 horas: Chile vs Colombia, amistoso internacional

Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Estadio Monumental David Arellano, Macul.

Estadio Monumental David Arellano, Macul. Transmisión en Chile: Mega y Mega 2 en televisión abierta, y MegaGO por streaming.

Mega y Mega 2 en televisión abierta, y MegaGO por streaming. Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela, según la agencia EFE.

Es la revancha del 1-0 que Colombia ganó el viernes 13 en Cali, con un autogol de Guillermo Maripán. El partido iba a jugarse en el Estadio Nacional, pero la ANFP lo trasladó al Monumental este lunes por el mal estado del césped de Ñuñoa, como contamos en la previa con la conferencia de Nicolás Córdova.

La programación de Mega para este martes incluye una previa desde las 18:30 horas y el bloque del amistoso desde las 19:30 horas.

¿Cómo llega La Roja ante Colombia?

Según la agencia EFE, Córdova solo tiene la baja del lateral Diego Ulloa y moverá a Felipe Loyola a la banda izquierda. La formación probable que publicó la agencia es: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villalba, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

El dato que pesa en Macul: Colombia visitó dos veces el Monumental y La Roja nunca le ganó ahí, con una derrota por 3-1 en 2012 y un empate sin goles en 2023. Repasamos ese historial en los números de Chile en el estadio de Colo Colo.

13:30 horas: Matías Soto vs Alex Barrena, Challenger de Montevideo

Hora: 13:30 horas, en el primer turno del día.

13:30 horas, en el primer turno del día. Ronda: primera ronda.

primera ronda. Transmisión en Chile: no confirmada.

El copiapino Matías Soto, 261° del ranking ATP, enfrenta al argentino Alex Barrena. Si gana, en octavos de final se cruzaría con el ganador del duelo entre el máximo favorito, el argentino Camilo Ugo Carabelli (65°), y un jugador que viene de la clasificación.

20:00 horas: Tomás Barrios vs Franco Roncadelli, Challenger de Montevideo

Hora: programado cerca de las 20:00 horas, según el orden de juego.

programado cerca de las 20:00 horas, según el orden de juego. Ronda: primera ronda.

primera ronda. Transmisión en Chile: no confirmada.

Tomás Barrios (201°) debuta ante el local Franco Roncadelli (221°). De avanzar, su rival en la segunda ronda saldrá del duelo entre los argentinos Francisco Comesaña y Juan Manuel La Serna. Los horarios de los partidos de tenis pueden moverse según cuánto duren los encuentros anteriores.

El que ya no sigue es Nicolás Jarry: el chileno, que había entrado con invitación, cayó este lunes por 6-4 y 6-4 ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida, el mismo rival que lo eliminó en Cali, como anticipábamos en la previa de su debut.

Argentina vs Costa Rica, el otro amistoso sudamericano

Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba. Hora: la prensa argentina lo anuncia para las 20:00 horas de ese país, la misma hora de Chile, aunque en Costa Rica se informó otro horario.

la prensa argentina lo anuncia para las 20:00 horas de ese país, la misma hora de Chile, aunque en Costa Rica se informó otro horario. Transmisión en Chile: no confirmada.

La selección argentina cierra en Córdoba su fecha FIFA de noviembre, al mismo tiempo que La Roja juega en Macul.

Lo que viene después del martes

Tras el cierre del año de La Roja, el foco vuelve al fútbol chileno: el fin de semana se juega la fecha 28 de la Liga de Primera, con Colo Colo vs Universidad Católica el domingo 22 en el Monumental, y el sábado 21 Cobreloa y San Luis definen en Santa Laura al campeón de la Primera B.