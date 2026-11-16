Datos Clave Ranking: Cristian Garin bajó 75 lugares y es 249° del mundo, con 224 puntos, en la actualización del lunes 16 de noviembre. La causa: No defendió el título del Challenger de Montevideo, que ganó hace exactamente un año, y no juega desde septiembre. Lo que arriesga: Con ese puesto queda fuera de la clasificación del Abierto de Australia 2027, según La Tercera.

Cristian Garin sufrió este lunes 16 de noviembre la caída más fuerte de los tenistas chilenos en el ranking ATP: bajó 75 posiciones y aparece 249° del mundo, con 224 puntos. La caída llega justo un año después de su mejor semana de 2025, cuando el mismo torneo que hoy lo hunde lo había devuelto al top 100.

La explicación está en el calendario. El ranking ATP suma los puntos de las últimas 52 semanas, y esta semana se le descontaron los del título que ganó en el Challenger de Montevideo en noviembre de 2025. Garin no estaba en Uruguay para defenderlos: no disputa partidos oficiales desde la serie de Copa Davis ante España, en septiembre.

Montevideo 2025: el título que lo llevó al 80° y a Australia

El domingo 16 de noviembre de 2025, en la arcilla del Carrasco Lawn Tennis Club, Garin le ganó la final al peruano Ignacio Buse después de perder el primer set en el tie break. Antes había eliminado a Tomás Barrios, entonces 111° del mundo, en la semifinal entre chilenos.

Ese trofeo tuvo doble premio. Lo subió al puesto 80, por delante de Alejandro Tabilo, que quedó 81°, y lo convirtió en la primera raqueta de Chile, como contamos esa misma noche. Además, le aseguró un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, sin pasar por la clasificación.

Del 80° al 249° en doce meses

Los números del último año muestran una pendiente sostenida. Cuando enfrentó a España por la Copa Davis, el 19 de septiembre en el Court Central Anita Lizana, Garin ya había bajado al 133°. Hasta la semana pasada estaba 174°, y ahora cae al 249°.

Noviembre de 2025: 80° del mundo tras ser campeón en Montevideo.

80° del mundo tras ser campeón en Montevideo. Septiembre de 2026: 133° al jugar la Copa Davis en Santiago.

133° al jugar la Copa Davis en Santiago. Semana pasada: 174°.

174°. Lunes 16 de noviembre de 2026: 249°, con 224 puntos.

Su último partido tampoco dejó buenas señales. Ante Rafael Jódar, entonces 14° del mundo, perdió por 6-0 y 6-2 en una hora y cinco minutos, con un primer set que se le escapó en 24 minutos, y España quedó 2-0 arriba en la serie, como relatamos en la crónica de ese día.

Según La Tercera, el ex campeón juvenil de Roland Garros no entrena desde septiembre, y por ahora su regreso es incierto. El mismo medio advierte que el puesto 249 lo deja incluso fuera de la clasificación del Abierto de Australia del próximo año.

Así quedan los chilenos esta semana

Garin no es el único que sale del top 200. Barrios perdió 12 puestos y es 203°, con 278 puntos, mientras que Matías Soto cayó cuatro lugares y quedó 261°. Ambos juegan esta semana justamente en Montevideo, el torneo que Garin no pudo defender.

Alejandro Tabilo: 31°, con 1.595 puntos, primera raqueta nacional.

31°, con 1.595 puntos, primera raqueta nacional. Tomás Barrios: 203°, con 278 puntos.

203°, con 278 puntos. Cristian Garin: 249°, con 224 puntos.

249°, con 224 puntos. Matías Soto: 261°.

261°. Nicolás Jarry: 751°, tras subir 39 lugares.

El contraste lo marca Nicolás Jarry, que tras su paso por Lima debuta esta noche en Montevideo, como anticipamos en la previa de su estreno.

Qué significa para Garin

Esta es nuestra lectura, basada en las cifras: la caída de esta semana no se explica por una derrota nueva, sino por un año que se descuenta sin reemplazo. El torneo que hace doce meses le dio el top 100 y un cupo directo en Melbourne es el mismo que ahora lo saca del top 200 y de la clasificación para el próximo Abierto de Australia.

Mientras no vuelva a competir, el ranking difícilmente puede mejorar, porque cada lunes solo puede restarle puntos de 2025. Por eso la fecha de su regreso pesa más que cualquier otra cifra: sin partidos, la pendiente sigue.

Lo que viene: esta semana, Barrios, Soto y Jarry buscan puntos en Montevideo, mientras se espera alguna señal sobre el retorno de Garin al circuito.