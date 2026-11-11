Datos Clave Resultado: Alejandro Tabilo venció a Lorenzo Sonego por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5 en los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. Duración: El partido se extendió por cerca de tres horas, con dos sets resueltos en tiebreak. Lo que viene: En cuartos de final enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, sexto favorito, el jueves 12 de noviembre.

Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo. El chileno, cuarto favorito del torneo, superó este miércoles al italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5, en una batalla de cerca de tres horas en la cancha central, y ahora se medirá con el estadounidense Alex Michelsen.

Era el debut de Tabilo en el último torneo de su temporada 2026, después de quedar libre en primera ronda por su condición de preclasificado. Llegaba como primera raqueta chilena y cuarto favorito ante un rival que venía desde la clasificación. Con el triunfo, según BioBioChile, se convirtió en el tercer chileno en alcanzar los cuartos de final en Estocolmo, después de Marcelo Ríos y Nicolás Massú.

Dos tiebreaks y un tercer set al límite

El primer set se fue al desempate y ahí Tabilo fue claramente superior: lo cerró 7-2 para tomar la ventaja. En el segundo, Sonego respondió en otro tiebreak mucho más largo, que el italiano ganó por 9-7 para forzar el set decisivo.

El tercer parcial se jugó con ambos sacando muy bien. Según La Tercera, Tabilo aprovechó el único punto de quiebre que tuvo en ese set, en el duodécimo juego, para cerrarlo por 7-5 y sellar un triunfo de cerca de tres horas.

“Fue un partido muy duro mentalmente”, reconoció el chileno tras la victoria, en declaraciones recogidas por La Tercera. “No había descanso hasta el final”, agregó, y destacó el ambiente en Suecia, donde ya había jugado por Copa Davis.

Con este triunfo, el chileno pasa adelante en el historial ante Sonego: antes de este partido, cada uno tenía una victoria sobre el otro.

Un triunfo que corta una mala racha

La victoria tiene un valor extra por cómo venía Tabilo. En sus cuatro torneos anteriores se fue con derrotas: ante el canadiense Denis Shapovalov en Tokio, en su estreno en el Masters 1000 de Shanghái ante Pablo Carreño Busta, y dos veces ante el español Rafael Jódar, en Basilea y en su debut en París, una caída que le costó un lugar en el ranking.

En la previa, el duelo con Sonego aparecía como un examen incómodo: un rival en racha después de ganar tres partidos de la qualy y de primera ronda, como contamos al conocerse el cruce. Sonego, por su parte, cierra su temporada fuera del top 100, según Sky Sport Italia.

Michelsen, el rival en cuartos

En cuartos de final, Tabilo se enfrentará a Alex Michelsen, sexto preclasificado del torneo, que en su debut venció al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-2. El partido está programado para el jueves 12 de noviembre; el horario definitivo dependerá del orden de juego que publique la organización.

Sonego había llegado al cruce con tres triunfos en Estocolmo: dos en la clasificación, ante el sueco Olle Wallin y el español Iñaki Montes-De La Torre, y uno en primera ronda, por 6-4 y 7-6 ante el francés Quentin Halys.

Así quedó el cuadro de cuartos

Alejandro Tabilo vs Alex Michelsen: el chileno, cuarto favorito, ante el sexto preclasificado.

el chileno, cuarto favorito, ante el sexto preclasificado. Thiago Agustín Tirante vs Shevchenko o Ruud: el argentino avanzó por el retiro de Tomás Martín Etcheverry y espera al ganador entre el kazajo Aleksandr Shevchenko y el noruego Casper Ruud, segundo favorito y campeón defensor.

el argentino avanzó por el retiro de Tomás Martín Etcheverry y espera al ganador entre el kazajo Aleksandr Shevchenko y el noruego Casper Ruud, segundo favorito y campeón defensor. Lorenzo Musetti también está entre los ocho mejores, tras vencer al británico Toby Samuel por 6-1 y 6-4.

Si supera a Michelsen, el chileno jugará sus primeras semifinales desde Washington, según La Tercera, en el cierre de una temporada en la que sigue como la mejor raqueta nacional.