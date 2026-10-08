Datos Clave Debut de Tabilo: Alejandro Tabilo quedó libre en primera ronda por su condición de 29° cabeza de serie y estrenará su participación directamente en la ronda de 64. Rival confirmado: Pablo Carreño Busta remontó ante Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3 después de 2 horas y 50 minutos de partido. Horario y transmisión: Tabilo vs Carreño está programado para este viernes 9 de octubre a las 23:00 horas, con transmisión en Chile a través de Disney+ Premium y cobertura de ESPN según programación.

Alejandro Tabilo ya conoce el primer obstáculo de su camino en el Masters 1000 de Shanghái. El chileno, actual 30° del ranking ATP y preclasificado número 29 del torneo, debutará directamente en segunda ronda frente al español Pablo Carreño Busta (65°).

El cruce presenta un contraste interesante. Jano llegará sin desgaste previo en Shanghái gracias a su condición de sembrado, mientras el español viene de sobrevivir a una exigente batalla de casi tres horas ante Mariano Navone, en la que debió remontar después de perder el primer set.

¿Dónde ver Alejandro Tabilo vs Pablo Carreño por el Masters 1000 de Shanghái?

El partido entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño Busta podrá verse EN VIVO en Chile a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con la transmisión del Masters 1000 de Shanghái.

El torneo también forma parte de la cobertura de ESPN, aunque la señal televisiva específica dependerá de la programación de sus canales para la jornada.

Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium TV: ESPN, sujeto a programación

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs Pablo Carreño por el Masters 1000 de Shanghái?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño por la ronda de 64 está programado para este viernes 9 de octubre a las 23:00 horas.

Debido a la diferencia horaria, el encuentro se disputará durante la mañana del sábado en China.

Fecha: Viernes 9 de octubre

Viernes 9 de octubre Horario: 23:00 horas

23:00 horas Torneo: Masters 1000 de Shanghái

Masters 1000 de Shanghái Ronda: Segunda ronda / ronda de 64

Como ocurre habitualmente en los torneos ATP, el inicio puede sufrir algún ajuste dependiendo de la duración de los partidos anteriores en la cancha asignada.

¿Cómo llegan Alejandro Tabilo y Pablo Carreño al partido en Shanghái?

Tabilo llega descansado, mientras Carreño aterriza en segunda ronda después de una remontada de enorme desgaste físico frente a Mariano Navone.

El chileno accedió directamente a esta instancia gracias a su condición de cabeza de serie. Shanghái será además la última parada de su gira asiática después de competir en Chengdú y Tokio.

En el ATP 500 japonés, Jano dejó una de sus mejores actuaciones recientes al superar con contundencia al estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-2, antes de quedar eliminado frente a Denis Shapovalov en octavos de final.

Carreño tuvo un estreno radicalmente distinto en China. El español cedió el primer set ante Navone por 6-4, pero reaccionó para quedarse con los siguientes dos parciales por 7-5 y 6-3, cerrando la victoria luego de 2 horas y 50 minutos.

La remontada exigió especialmente al español: salvó tres oportunidades de quiebre durante el segundo set y otras seis apenas comenzó la manga definitiva. Incluso necesitó la asistencia del fisioterapeuta durante el compromiso, aunque pudo completar el encuentro y terminar con mejores sensaciones. Ese desgaste puede ser uno de los factores a observar ante Tabilo.

Carreño, a sus 35 años, posee además una experiencia que su ranking actual no refleja por completo. El asturiano fue Top 10 del mundo y construyó buena parte de su carrera a partir de su regularidad desde el fondo, su capacidad defensiva y su habilidad para transformar los encuentros en largos intercambios.

Para Tabilo, en cambio, será importante imponer desde temprano la agresividad de su patrón zurdo, conseguir puntos gratuitos con el saque y evitar que el español pueda instalar el partido en su ritmo.

¿Cómo está el historial entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño?

Alejandro Tabilo y Pablo Carreño llegan igualados 1-1 en sus enfrentamientos oficiales del circuito ATP, aunque el español ganó el único antecedente entre ambos sobre cancha dura.

El primer cruce se produjo en la ATP Cup 2022, precisamente sobre superficie rápida. Carreño se impuso por 6-4 y 7-6(4), haciendo valer una de las condiciones que mejor ha explotado a lo largo de su carrera: la regularidad desde el fondo y su capacidad para competir en pistas duras.

Tabilo consiguió la revancha esta temporada. En la primera ronda del Masters 1000 de Roma 2026, el chileno dominó con claridad sobre arcilla y ganó por 6-2 y 6-1, dejando el cara a cara ATP empatado antes del encuentro en Shanghái.

Existe además un tercer antecedente fuera del cuadro principal del circuito ATP. En los cuartos de final del Challenger de Olbia 2025, también sobre cancha dura, Carreño derrotó al nacional por 6-3, 1-6 y 7-6(3). Ese partido no forma parte del Head2Head oficial ATP, pero sí entrega otra referencia relevante para el duelo en China.

Por eso, el historial ofrece una lectura interesante: Tabilo ganó el enfrentamiento más reciente, pero Carreño se impuso en los dos partidos que disputaron sobre cancha dura si se considera también el Challenger de Olbia. Shanghái servirá ahora como desempate en el cara a cara oficial entre ambos.

¿Qué pasa si Alejandro Tabilo vence a Pablo Carreño?

Si Alejandro Tabilo derrota a Pablo Carreño, avanzará a la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

En esa zona del cuadro aparece el canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto cabeza de serie, como potencial rival del chileno en la siguiente instancia.

Un eventual enfrentamiento tendría además historia reciente: Auger-Aliassime fue precisamente quien eliminó a Tabilo en la segunda ronda de Shanghái durante la edición 2025.

Antes de pensar en aquello, Jano deberá superar un estreno que tiene bastante más dificultad de la que muestra el ranking: al frente tendrá a un ex Top 10 curtido en cancha dura, aunque con casi tres horas adicionales de tenis en las piernas.