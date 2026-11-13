Datos Clave Resultado: Thiago Tirante venció a Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 (1) en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo. La clave: El chileno tuvo tres puntos de quiebre para forzar el tiebreak del primer set y no pudo concretar ninguno. Lo que viene: Tirante jugará la final ante el ganador del duelo entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti.

Alejandro Tabilo se quedó a un paso de la final del ATP 250 de Estocolmo. El chileno, número 31 del ranking ATP, cayó este viernes ante el argentino Thiago Agustín Tirante (51°) por 7-5 y 7-6 (1).

La derrota cierra una buena semana para la primera raqueta nacional en Suecia, donde había superado a Lorenzo Sonego y a Alex Michelsen, sexto preclasificado, para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Tres puntos de quiebre que se escaparon en el primer set

Tabilo ganó el sorteo, eligió sacar y el arranque fue suyo: se mantuvo adelante en el marcador durante buena parte del primer set y llegó a ponerse 5-4 con un juego de saque ganado en blanco.

Con 5-5, Tirante aprovechó la primera oportunidad de quiebre que tuvo y pasó adelante 6-5. En el juego siguiente, el chileno tuvo tres puntos de quiebre para forzar el tiebreak, pero el argentino los salvó todos y cerró la manga por 7-5, según el minuto a minuto de La Tercera.

Reacción a tiempo, pero un tiebreak sin respuesta

En el segundo set, Tabilo sostuvo su saque sin grandes problemas hasta el 4-3, incluso tras quedar 0-30 abajo en el séptimo juego. Con 4-4, Tirante le quebró el servicio y quedó a un juego de la final.

El chileno respondió de inmediato: recuperó el quiebre para igualar 5-5 y confirmó para ponerse 6-5. Tirante mantuvo su saque y llevó el set al desempate, donde fue muy superior y lo cerró por 7-1.

El resultado rompe la tendencia del historial: según Infobae, Tabilo había ganado los dos enfrentamientos previos entre ambos en el circuito. Para Tirante era su tercera semifinal en el circuito ATP, después de las de Bastad y Houston.

Qué deja Estocolmo para Tabilo

Nuestra lectura, basada en el desarrollo del partido: Tabilo no fue superado de principio a fin, sino en los puntos que decidían cada set. Sacó con solidez, estuvo adelante en el marcador del primer parcial y recuperó el quiebre cuando Tirante sacaba para ganar el partido.

Lo que le faltó fue cerrar: no concretó ninguno de los tres puntos de quiebre que tuvo con 5-6 en el primer set y sumó apenas un punto en el desempate. Con un rival 20 puestos más abajo en el ranking, la final se escapó por un puñado de puntos, no por una diferencia de nivel.

Fritz o Musetti, el rival de Tirante en la final

Tirante, que en cuartos había eliminado al kazajo Aleksandr Shevchenko por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-3, buscará el título ante el ganador de la otra semifinal, entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti.

Para Tabilo, en cambio, Estocolmo fue la última parada del año: con esta derrota pone fin a su temporada 2026 en el puesto 31 del ranking en vivo, según Cooperativa, y se mantiene como la primera raqueta de Chile.